人權會草案擬撤 內部仍有抵擋

監察院國家人權委員會職權行使法草案在立法院卡關，監察院秘書長朱富美日前表示，目前朝撤回草案重提的方向進行；但據了解，人權會目前對該案的態度是「暫緩」，尚未有明確要撤案的時間表，且部分監委對於條文內容也仍有所堅持。依照相關程序規定，草案須先經過人權會開會討論達成撤案共識，再提報院會通過後，才能正式向立院提出撤回該案。

人權會副主委高涌誠表示，人權會的「調查」很清楚是定位在軟性調查權，不會有任何後續處罰的法律效果，若放在監察法內能說服立法院的話，放在哪裡不是那麼重要，「能做事情比較重要」。

高涌誠說，明白外界包括立法院擔心職權行使法有擴權疑慮，但相關法條絕非後面有棒子在，不知哪時會槌下來，槌到公部門也槌到私部門；甚至，職權行使法第12條都明定，人權會不會有糾正、糾舉、彈劾，其實根本是縮權，不是擴權；未來會加強溝通這點，並以實際行動證明給外界看。

不過人權會內仍有不同意見。一位人權會監委表示，希望獨立出職權行使法並非監院自己暴衝的單方面想法，包括人權會剛核定15位外聘諮詢顧問，與前陣子台灣法學會舉辦的職權行使法研討會中，都有主張既然要彰顯人權會一定的獨立，還是獨立出職權行使法比較好的看法；且未來法條修正，也希望還是保留對私部門有個法律依據，讓人權會在做事上，有明確法源。