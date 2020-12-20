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孫大千列民進黨六大困境：有功蔡英文分 有過蘇貞昌扛

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千列出民進黨未來六大困境。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千列出民進黨未來六大困境。圖／取自孫大千臉書

萊豬風暴延燒，根據「遠見」日前調查，民眾對蘇貞昌的不滿意度45.1%，高於滿意度44.3%；不過蔡英文總統滿意度為54.6%，相較2年前大幅成長。黨政人士分析，蔡總統維持高滿意度的原因，應與外交、國防政策有關，今年初獲817萬票當選的熱度仍在。前立委孫大千在臉書批評該黨政人士根本是在「走夜路吹口哨」，並指出民進黨民進黨即將面對的六個困境，如果依舊鐵齒鴨霸，迷信817萬票的熱度仍在，民意如流水，蔡英文很快就會從神壇跌落人間。

孫大千指出的六大困境包括：第一，美國總統川普退場，新任總統拜登登場。原本由於川普政權刻意造成兩岸關係對立緊張，讓蔡英文可以如魚得水，任意撿槍，操弄台灣人民的反中仇中情緒。拜登上任後，雖然會繼續維持美中競爭的格局，但是必然會回歸傳統國際政治的運作模式，盡量鼓勵以對話代替對抗。民進黨可以從中操作獲利的空間將會大幅減少。

第二，疫苗問世，疫情趨緩。當世界各國全面施打疫苗，在未來半年內疫情渴望有效控制。當全球疫情趨緩，民進黨藉由防疫工作所凝聚的全民意志，將會轉而關注施政績效，屆時，才是民進黨要正式面臨全民檢驗的時刻。

第三，萊豬進口，核食跟進。當民進黨急於受制於美日的壓力，在選後必須立刻兌現選前的密室承諾，開放萊豬和核食進入台灣。台灣人民的恐慌和憤怒將會到達臨界點，只有民進黨像溫水煮青蛙一般，毫無知覺。

第四，中天新聞關台，白色恐怖再起。民進黨利用獨立機關作為白手套，箝制扼殺新聞自由，同時啟動國家機器針對異議份子進行查水錶。這所有的作為，都與「民主進步」四個字背道而馳。當民進黨背離了自己的創黨精神和價值，這個政黨毁滅的時刻很快就會來臨。

第五，派系內鬥，群雄並起。蔡英文原先選擇向新蘇系妥協，將行政權交於蘇貞昌的手上，而蔡英文隱身幕後。所以「有功蔡英文分，有過蘇貞昌扛」，這才是造成蔡英文當前高支持度的原因。然而民進黨內反新蘇系的力量正在集結當中，近來頻頻傳出撤換閣揆的風聲，大多都是民進黨黨內人士所為。一旦派系大戰開打，再加上奪嫡行動展開，民進黨最大的隱憂，恐在蕭牆之內。

第六，貧富差距，急速擴大。蔡英文為了維持台灣經濟繁榮的假象，採取了極度寬鬆的貨幣政策，導致大量資金集中於股市和房市。經濟成長的紅利都落入了資本家的口袋，年輕世代的薪資水準不動如山，厭世代的不滿情緒正在逐漸累積。第一次的青年膨脹潮沖垮了國民黨的政權，第二次的青年膨脹潮同樣可能讓民進黨萬劫不復。

民進黨 蔡英文 疫情

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