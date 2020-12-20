國民黨主席5次選舉3次7月辦 朱立倫補選上得票率最高

國民黨主席可望明年7月31日或8月7日改選，此次主席選舉將是2001年國民黨主席開放黨員直選以來，不含補選在內，第6次正式主席改選。歷次主席選舉中，除第1、第5次外，其餘都在7月份進行，這次選舉時程安排算回歸慣例。

國民黨黨章規定，黨主席任期4年，主席選舉應於任滿當年召開的全國黨代表大會舉行的3個月前「辦理」。明年就是本屆黨主席任滿年度，目前規劃於9月5日舉辦全代會，黨中央也預計於3個月前的6月4日公告辦理選舉。

國民黨從開放黨員直選黨主席開始，截至目前為止，共辦理9次黨主席選舉，其中5次為正規改選，4次為補選。

第一次黨主席選舉投票日為2001年3月24日，該屆選舉由時任主席的連戰以同額競選方式當選連任，並任滿任期。

第二次主席選舉投票日在2005年7月16日，該次選舉由時任台北市長的馬英九打敗當時的立法院長王金平當選。但之後馬因特支費爭議遭起訴，任期中請辭主席，2007年4月7日辦理補選，由客家大老吳伯雄接手，也將馬推向總統寶座。

第三次主席選舉投票日則於2009年7月26日，當時已當選總統的馬英九回歸參選總統，並以同額競選方式當選，確立黨政合一，該屆任滿任期。

第四次主席選舉投票日為2013年7月20日，時任總統兼黨主席的馬英九在以同額競選的方式順利連任。但2014年底國民黨歷經九合一選舉慘敗，馬英九請辭黨主席，2015年1月17日舉辦主席補選，該由時任新北市長的朱立倫接手。

但2016年初朱立倫參選總統失利，隨即請辭黨主席負責，主席任期僅一年，黨主席在於當年3月26日舉辦第二次補選，由參選總統中途遭撤換的立法院前副院長洪秀柱當選。

第五次主席選舉投票日，洪秀柱陣營解讀黨章規定須於任滿當年開全代會3個月前「完成辦理」主席選舉，將選舉期程由過往三屆都在7月舉辦，提前至2017年5月20日舉辦，也與當時將就任總統的民進黨總統當選人蔡英文一別苗頭。

只不過第五次主席選舉結果，最後由卸任副總統吳敦義打敗洪秀柱後當選。但吳敦義今年初也因為輔選總統與立委選舉失利請辭，3月7日舉辦主席補選，由現任主席江啟臣以黨內青壯派少主之姿當選，補選任期原則至明年8月19日止。

而歷次國民黨主席改選、補選中，投票率最高的是2017年第五次主席選舉，達58.05%。至於得票率，則為2015年主席補選時，朱立倫拿下99.61%得票最高。