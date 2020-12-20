國民黨主席5次選舉3次7月辦 朱立倫補選上得票率最高

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫。 聯合報資料照片 記者周志豪／攝影
國民黨前主席朱立倫。 聯合報資料照片 記者周志豪／攝影

國民黨主席可望明年7月31日或8月7日改選，此次主席選舉將是2001年國民黨主席開放黨員直選以來，不含補選在內，第6次正式主席改選。歷次主席選舉中，除第1、第5次外，其餘都在7月份進行，這次選舉時程安排算回歸慣例。

國民黨黨章規定，黨主席任期4年，主席選舉應於任滿當年召開的全國黨代表大會舉行的3個月前「辦理」。明年就是本屆黨主席任滿年度，目前規劃於9月5日舉辦全代會，黨中央也預計於3個月前的6月4日公告辦理選舉。

國民黨從開放黨員直選黨主席開始，截至目前為止，共辦理9次黨主席選舉，其中5次為正規改選，4次為補選。

第一次黨主席選舉投票日為2001年3月24日，該屆選舉由時任主席的連戰以同額競選方式當選連任，並任滿任期。

第二次主席選舉投票日在2005年7月16日，該次選舉由時任台北市長的馬英九打敗當時的立法院長王金平當選。但之後馬因特支費爭議遭起訴，任期中請辭主席，2007年4月7日辦理補選，由客家大老吳伯雄接手，也將馬推向總統寶座。

第三次主席選舉投票日則於2009年7月26日，當時已當選總統的馬英九回歸參選總統，並以同額競選方式當選，確立黨政合一，該屆任滿任期。

第四次主席選舉投票日為2013年7月20日，時任總統兼黨主席的馬英九在以同額競選的方式順利連任。但2014年底國民黨歷經九合一選舉慘敗，馬英九請辭黨主席，2015年1月17日舉辦主席補選，該由時任新北市長的朱立倫接手。

但2016年初朱立倫參選總統失利，隨即請辭黨主席負責，主席任期僅一年，黨主席在於當年3月26日舉辦第二次補選，由參選總統中途遭撤換的立法院前副院長洪秀柱當選。

第五次主席選舉投票日，洪秀柱陣營解讀黨章規定須於任滿當年開全代會3個月前「完成辦理」主席選舉，將選舉期程由過往三屆都在7月舉辦，提前至2017年5月20日舉辦，也與當時將就任總統的民進黨總統當選人蔡英文一別苗頭。

只不過第五次主席選舉結果，最後由卸任副總統吳敦義打敗洪秀柱後當選。但吳敦義今年初也因為輔選總統與立委選舉失利請辭，3月7日舉辦主席補選，由現任主席江啟臣以黨內青壯派少主之姿當選，補選任期原則至明年8月19日止。

而歷次國民黨主席改選、補選中，投票率最高的是2017年第五次主席選舉，達58.05%。至於得票率，則為2015年主席補選時，朱立倫拿下99.61%得票最高。

投票率 國民黨

延伸閱讀

朱江對決拚藍下屆主席態勢漸明 兩陣營支持者都盼協調

藍2公投案審議通過 朱立倫籲政府尊重投票結果

北商校慶談「校友」謝長廷 馬英九：同選總統結果 各位都知道了

藍委憶當年...馬英九想進口美豬 黨團揚言要公開對幹

相關新聞

時間巧妙 藍黨魁擬明年7、8月改選

國民黨主席明年改選，黨務系統目前規畫明年七月卅一日或八月七日投票，九月五日在台中辦全代會交接。

國民黨主席5次選舉3次7月辦 朱立倫補選上得票率最高

國民黨主席可望明年7月31日或8月7日改選，此次主席選舉將是2001年國民黨主席開放黨員直選以來，不含補選在內，第6次正...

朱江對決拚藍下屆主席態勢漸明 兩陣營支持者都盼協調

國民黨下屆主席可望於明年6月4日公告改選，循例回推，約3月左右有意參選者就會陸續攤牌。隨表態時間倒數，黨前主席朱立倫挑戰...

新聞眼／公投+黨魁改選 藍暗潮洶湧

國民黨將反萊豬戰線擴大到明年八月廿八日反萊豬公投，這個時間點很奧妙，往前推牽動國民黨主席改選，往後燒可能衝擊二○二二年縣...

人權會草案擬撤 監委抵擋

監察院「國家人權委員會職權行使法」草案引發爭議，目前卡在立法院，監察院高層擬撤回重提，民進黨立院黨團也以為已溝通妥當。但...

國民黨主席擬明年7/31或8/7改選 9/5台中全代會交接

國民黨主席明年將改選，黨務系統已初步規劃，明年7月31日或8月7日舉行改選，預計6月4日公告選舉，9月5日在台中舉辦全代...

影／不滿被稱港湖胖虎 高嘉瑜晚間高歌「說愛你」嗆蔣萬安

台灣北部大專院校學生自治聯合會晚間辦10週年餐會，包含國民黨前主席朱立倫、民眾黨立委高虹安、國民黨立委林奕華與台北市議員...

蔡英文：事實證明 三倍券都投入了消費市場

政府發放的振興三倍券將於本月底截止，蔡英文總統今晚在臉書上表示，回想這個政策剛開始時，社會有很多討論，尤其是要發三倍券，...

藍營對綠民代發動罷免戰 朱立倫力挺：自己造業自己擔

高雄市長韓國瑜遭罷免，引發藍營發動罷免戰反制，國民黨也將協助公民團體發動。國民黨前主席朱立倫晚間表示，很多事情不要做的太...

高嘉瑜18歲「百褶短＋泡泡襪」嫩照曝光 網驚：過去正1000倍

號稱「港湖女神」的民進黨立委高嘉瑜是政壇的話題人物，加上外型清秀受到不少粉絲喜愛，日前她曝光自己18歲時的嫩照，照片一出立刻引起暴動，網友...

修憲烽火起！獨派啟動法律戰 兩戰線反制蔡政府

獨派大老、台灣制憲基金會董事長辜寬敏領銜推動的兩項制憲意向公投案，遭中選會駁回，台灣制憲基金會開闢兩條戰線反制，除了啟動...

出席扶幼表揚大會 賴清德：做善事可以快樂一輩子

副總統賴清德今天下午出席「2020年全國扶幼感謝暨表揚大會」，他致詞時說，衷心感謝家扶基金會幫助國內外的孩子，他也說，做...

熱門新聞

美聯航爆出新冠患者死於機上 同機乘客怒揭內幕

無力面對反萊豬 游盈隆：民進黨2022恐連3都4縣都沒了

盧秀燕向AIT反萊豬突襲？ 孫大千：民進黨才是突襲高手

高嘉瑜18歲「百褶短＋泡泡襪」嫩照曝光 網驚：過去正1000倍

不准豬吃准人吃 李豔秋促蘇偉碩「檢討」9大萊豬事實

鍾南山示警！新冠病毒恐會「環境傳人」 成抗疫新課題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。