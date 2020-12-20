朱江對決拚藍下屆主席態勢漸明 兩陣營支持者都盼協調

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣（左）、前主席朱立倫（右）兩人對決態勢日漸明朗。 聯合報資料照片 記者林俊良/攝影
國民黨主席江啟臣（左）、前主席朱立倫（右）兩人對決態勢日漸明朗。 聯合報資料照片 記者林俊良/攝影

國民黨下屆主席可望於明年6月4日公告改選，循例回推，約3月左右有意參選者就會陸續攤牌。隨表態時間倒數，黨前主席朱立倫挑戰現任主席江啟臣態勢日漸明朗，雙方支持者都希望最後協調產生人選，協調關鍵則是2024總統大選。

挺江立委表示，江啟臣擔任黨主席至今，黨務漸上軌道，政黨支持度也將與民進黨黃金交叉，爭取連任合情合理，若朱立倫要挑戰，必須說服大家他挑戰現任黨主席的正當性，對朱並不有利。

黨務人士也認為，江啟臣接任黨主席9個月，原本大家質疑的兩岸路線問題，在「中華民國派」一錘定音後，疑慮化解大半，相對的黨氣勢也逐漸回溫，江爭取連任理所當然，朱要怎麼說服大家，他出來選一定比江做的好？

黨務人士分析，若朱立倫選黨主席是為了幫黨贏回2024，難道江啟臣不行？屆時江只要說願意支持包含朱在內任何優秀的人選參選總統，朱參選黨主席將沒有正當性，會輸得很難看，甚至於連2024也沒有，這是高度、格局、氣度問題。

不過挺朱派立委認為，江啟臣擔任黨主席雖表現中規中矩，但卻沒有亮點，黨內人事爭議卻隱隱發酵，下任黨主席須有扛起二○二四國民黨重返執政能力，江顯然不是合適人選，對江最好的選擇應是持盈保泰，暫時退回青壯派共主地位。

曾挺江啟臣選黨主席的藍委也同意，明年黨主席選舉若真發生朱江對決，誰輸誰傷，在朱立倫歷練與威望都較壓得住陣腳下，黨籍從政同志考慮個人連任選情，挺朱會是比挺江更好的選擇，江何妨以成全二○二四大局退讓？

也有知情人士表示，藍營內部民調顯示，朱立倫目前支持度勝過江啟臣一倍有餘，就算黨員投票結果有落差，兩者差距也不至於縮小到江能輕易翻盤，朱若有心有選黨主席為黨服務，就不要再重蹈年初瞻前顧後自陷困境局面。

黨內朱系人士也分析，朱立倫與江啟臣現在雖然是兄弟登山，但以民調推估，若江決定一戰，朱仍可望輕騎勝出，所以整合與否應是江要思考。但該人士也說，目前也不能排除高雄市前市長韓國瑜參選可能，若韓選則朱江可望自然整合。

該人士說，國民黨即便正常的黨內競爭，看在支持者與有心操作者眼中就是內鬥，已完全在野的國民黨無法再承受主席選舉波瀾，能協調產生人選當然最好，但這由江或朱主動又怪，只是現在黨內還看不出誰有威望能扮演這個關鍵魯仲連。

江啟臣 朱立倫 國民黨

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