國民黨主席擬明年7/31或8/7改選 9/5台中全代會交接

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨主席明年將改選，黨務系統已初步規劃，明年7月31日或8月7日舉行改選，預計6月4日公告選舉，9月5日在台中舉辦全代會正式交接。黨務人士表示，此次主席選舉恢復過往1個月左右交接期，相關細節仍在最後規劃。

黨務人士表示，依循過去慣例，全代會多在8月底至9月初間舉辦，但因明年8月28日國民黨所提的反萊豬兩公投案可望正式投票，因此後推一周，下屆全代會應會訂在9月5日登場。

黨務人士指出，因黨主席江啟臣主張全代會不要都在台北辦，希望移師中部或南部舉辦，經詢問，高雄市唯一可容納約2千人的合適地點僅會展中心，但租金太貴；2017年全代會舉辦地點的台中市會展中心租金相對便宜，是合適地點。

黨務人士說，在台中市舉辦全代會，一來江啟臣本身是台中市立委，此外台中本身就位於台灣西部中心點地點適中；如果江沒連任成功，新主席要臨時改地點，就看有沒有場地，但應該不至於。

黨務人士說，也是依循慣例，黨主席選舉約在前一個月的周六舉辦，目前可能就訂在7月31日或8月7日選舉；下屆主席選舉已取消黨員連署，選務作業與候選人競選規則相對單純，時程較短，選舉前3個月公告就可以，之後就按表操課。

黨務人士分析，這次黨主席選舉考慮問題在於交接期，上屆黨主席改選交接期長達3個月，結果連任失利的前主席最後還提前請辭，對黨是一場災難；這次恢復1個月交接期，若江啟臣繼續連任就沒差別，就算換新人接任，交接時間也夠。

有挺江立委質疑，現行黨主席選舉改一輪選舉定勝負，若明年有兩人以上參選，得票結果還三分天下，恐造成選出的主席領導正當性不足，領導無法貫徹。黨務人士表示，這部分涉及修改黨章，需全代會通過，明年選舉仍一輪決勝負。

因可參與黨內選舉投票的有效黨員，入黨年限為1年，新黨員此時入黨已無法取得主席遠舉投票權。

江啟臣 投票

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