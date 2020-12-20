迎戰反萊豬聖誕大戰 國民黨社運模式辦「最後的晚餐」

立法院周四表決開放含萊克多巴胺美豬進口九項行政命令，為壯大立院黨團力阻氣勢，國民黨除將於廿三日舉辦「最後的晚餐」晚會，廿四日表決當天更發動前主席與反瘦肉精民團繞立院示威，擋萊豬到最後一刻。

迎戰廿四日萊豬行政命令與食安法修正草案、學校衛生法修正草案表決戰，國民黨團祭出四十八小時不斷電甲級動員，要從廿三日起，力擋至廿四日午夜萊豬行政命令表決的最後一刻。

黨內人士表示，凸顯民間反萊豬聲浪，國民黨團廿三日晚將在立院外辦「最後的晚餐」晚會，與民眾一起品嘗香腸、肉包等豬肉製品，凸顯元旦過後國人可能就再也沒有健康、無萊劑平價豬肉美食可食用，黨部與黨團將各發動千人參與。

黨團人士表示，「最後的晚餐」晚會也邀請反瘦肉精聯盟參與，晚會上會大幅減少政治人物發言，盼由反瘦肉精聯盟帶活動、唱歌，以社運習慣的運作方式，凸顯反萊豬的種種主張與訴求，「當天不一定很歡樂」，藍委以靜坐表達力阻決心。

黨團人士說，「最後的晚餐」晚會結束後，黨籍立委也會視身體狀況，夜宿立院外，宣示為國人守護食安到最後一刻。

廿四日表決當天，黨團將進入議場發言、表決，院外將由國民黨中央接手，將邀請馬英九、朱立倫、吳敦義與洪秀柱等歷任前任主席，與民眾一起繞行立法院，抗議萊豬進口，給執政黨壓力。