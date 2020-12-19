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議員也不分區？ 新北議員張志豪：新人、小黨生存難

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員張志豪表示，不分區以大選區考量，吃掉區域席次，此舉恐提高區域議員當選門檻，有家族背景的資深議員或二代更具優勢，新人或小黨要生存比登天還難。圖／報系資料照片
新北市議員張志豪表示，不分區以大選區考量，吃掉區域席次，此舉恐提高區域議員當選門檻，有家族背景的資深議員或二代更具優勢，新人或小黨要生存比登天還難。圖／報系資料照片

地方議員是否比照立委選舉納入不分區，新北市議員張志豪今指出，不分區以大選區考量，吃掉區域席次，此舉恐提高區域議員當選門檻，有家族背景的資深議員或二代更具優勢，新人或小黨要生存比登天還難。

張志豪說，選制討論聚焦於給新人或小黨機會絕對具正面意義，但他建議應仿照國會，六都議會都要完全落實網路及電視直播，並納入公民監督評鑑機制，才能讓新人或小黨有表現的機會，進而改變地方政治生態。

國會與地方層次不同，張志豪表示，國會議員主要在全國性修法，聚焦朝野議事攻防和協商折衝，因此不分區立委職責在捍衛黨的立法主張、為政策辯護，但地方議員除監督市政、審查預算，大部分時間是選民服務、市政推動，2者性質差很多。

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