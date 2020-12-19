藍營對綠民代發動罷免戰 朱立倫力挺：自己造業自己擔

高雄市長韓國瑜遭罷免，引發藍營發動罷免戰反制，國民黨也將協助公民團體發動。國民黨前主席朱立倫晚間表示，很多事情不要做的太過分，今天很多人就是太過分被人家反彈，自己造業自己擔，反正台灣民主社會由民眾做最後的決定。

對於國民黨發動反萊豬等公投，朱立倫說，民眾的食安是國民黨最重視，也是最關鍵的，國民黨要藉這個機會來表達民眾的態度，但民進黨對上一次公投的結果完全不尊重，呼籲民進黨若這次有公投，一定要尊重公投的結果。

國民黨規劃下周四黨前主席前往聲援，國民黨團在立法院表決、力擋萊豬行政命令。朱立倫也證實，當天確實將出席，一切尊重黨中央安排。

談到黨主席選舉，是否與現任黨主席江啟臣整合？朱立倫回應，國民黨已經夠慘了，現在最重要的就是要趕快努力多層年輕朋友等各方面，擴張爭取支持，這不是為了自己，而是讓更多人願意支持國民黨，不要再有任何的內鬥。

是否擔心韓國瑜、國民黨智庫副董連勝文挑戰黨主席？朱立倫表示，他希望的是國民黨大家合，這才是大家共同的目標，現在不要造成內部紛爭，每位都是好朋友。