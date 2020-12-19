快訊

緯創印度廠爆發暴動事件 蘋果：暫緩下新訂單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍營對綠民代發動罷免戰 朱立倫力挺：自己造業自己擔

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
高雄市長韓國瑜遭罷免，引發藍營發動罷免戰反制，國民黨也將協助公民團體發動。國民黨前主席朱立倫晚間表示，很多事情不要做的太過分，今天很多人就是太過分被人家反彈，自己造業自己擔，反正台灣民主社會由民眾做最後的決定。記者周志豪／攝影
高雄市長韓國瑜遭罷免，引發藍營發動罷免戰反制，國民黨也將協助公民團體發動。國民黨前主席朱立倫晚間表示，很多事情不要做的太過分，今天很多人就是太過分被人家反彈，自己造業自己擔，反正台灣民主社會由民眾做最後的決定。記者周志豪／攝影

高雄市長韓國瑜遭罷免，引發藍營發動罷免戰反制，國民黨也將協助公民團體發動。國民黨前主席朱立倫晚間表示，很多事情不要做的太過分，今天很多人就是太過分被人家反彈，自己造業自己擔，反正台灣民主社會由民眾做最後的決定。

對於國民黨發動反萊豬等公投，朱立倫說，民眾的食安是國民黨最重視，也是最關鍵的，國民黨要藉這個機會來表達民眾的態度，但民進黨對上一次公投的結果完全不尊重，呼籲民進黨若這次有公投，一定要尊重公投的結果。

國民黨規劃下周四黨前主席前往聲援，國民黨團在立法院表決、力擋萊豬行政命令。朱立倫也證實，當天確實將出席，一切尊重黨中央安排。

談到黨主席選舉，是否與現任黨主席江啟臣整合？朱立倫回應，國民黨已經夠慘了，現在最重要的就是要趕快努力多層年輕朋友等各方面，擴張爭取支持，這不是為了自己，而是讓更多人願意支持國民黨，不要再有任何的內鬥。

是否擔心韓國瑜、國民黨智庫副董連勝文挑戰黨主席？朱立倫表示，他希望的是國民黨大家合，這才是大家共同的目標，現在不要造成內部紛爭，每位都是好朋友。

國民黨 朱立倫 公投

延伸閱讀

下週萊豬大戰 藍邀歷任黨主席號召民眾繞立院

影／朱立倫強調言論自由「普拉斯」 送嘉市銀光守護貼

2024朱侯配？朱立倫：勿見縫插針 侯友宜拒答快步離開

萊豬命令24日闖關 朱立倫：記名表決大家都不要迴避

相關新聞

藍營對綠民代發動罷免戰 朱立倫力挺：自己造業自己擔

高雄市長韓國瑜遭罷免，引發藍營發動罷免戰反制，國民黨也將協助公民團體發動。國民黨前主席朱立倫晚間表示，很多事情不要做的太...

高嘉瑜18歲「百褶短＋泡泡襪」嫩照曝光 網驚：過去正1000倍

號稱「港湖女神」的民進黨立委高嘉瑜是政壇的話題人物，加上外型清秀受到不少粉絲喜愛，日前她曝光自己18歲時的嫩照，照片一出立刻引起暴動，網友...

修憲烽火起！獨派啟動法律戰 兩戰線反制蔡政府

獨派大老、台灣制憲基金會董事長辜寬敏領銜推動的兩項制憲意向公投案，遭中選會駁回，台灣制憲基金會開闢兩條戰線反制，除了啟動...

出席扶幼表揚大會 賴清德：做善事可以快樂一輩子

副總統賴清德今天下午出席「2020年全國扶幼感謝暨表揚大會」，他致詞時說，衷心感謝家扶基金會幫助國內外的孩子，他也說，做...

初選敗戰將可當刺客 黃呂錦茹：盼藍北市長明年底初選

國民黨2022台北市長選戰可能人選逐漸浮出檯面，積極走訪基層的現任立委蔣萬安與表態參選的台北市議員羅智強都具一定實力。國...

賴清德下鄉買酒打統編遭非議 酒廠老闆：單純買賣而已

副總統本月15日到雲林縣參加一場地方雙語創生，和地方產業第二代座談，全場還都用英語簡報，賴清德聽完一家米釀威士忌工場的簡...

國民黨金門黨部辦126週年黨慶 抨擊民進黨是獨裁政黨

在「生日快樂」的歌聲中，國民黨金門縣黨部今舉辦國民黨建黨126週年黨慶，所有出席黨員也共同祝賀中國國民黨生日快樂，會中並...

賴清德參訪買威士忌發票打統編？ 府：公務送外賓

副總統賴清德日前因公前往雲林縣參訪地方創生活動，並購買威士忌鼓勵在地廠商，事後廠商在臉書分享總統府發票，感謝賴清德捧場，...

有別蘇貞昌蔡英文仍高民調 黨政人士：817萬票熱度仍在

最近萊豬風暴延燒，行政院長蘇貞昌原本樂觀的民調起了變化，但蔡英文總統民調滿意度仍有五成以上。根據「遠見」日前調查，民眾對...

觀察／過度自信帶來危機 蘇喊天公伯也難做

新冠肺炎疫情年，度過口罩供應問題後，防疫、紓困、振興都讓行政院長蘇貞昌臉面有光。不過高民調似乎也讓蘇內閣過度自信，接連被...

台美科技合作協定 完成簽署

外交部昨舉行「台美科學及技術合作協定」宣布茶會，外交部長吳釗燮說，這項協定是台美經濟繁榮夥伴對話後第一項具體成果，並於台...

高市議員黃捷罷免案連署過關 明年2月6日投票

中選會昨天審查通過高雄市議員黃捷罷免案，訂明年2月6日投票。黃捷說，尊重民意、面對挑戰。發起罷免的社群「鳳山清捷隊」將加...

熱門新聞

盧秀燕向AIT反萊豬突襲？ 孫大千：民進黨才是突襲高手

無力面對反萊豬 游盈隆：民進黨2022恐連3都4縣都沒了

美聯航爆出新冠患者死於機上 同機乘客怒揭內幕

立院下週四決戰萊豬命令 游錫堃：不要帶內臟

國籍女機師在台接觸者59人 莊人祥：應是飛航期間感染

分局長要親自拜訪蘇偉碩遭拒 訊問時間依檢方指示可能改期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。