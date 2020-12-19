高嘉瑜18歲「百褶短＋泡泡襪」嫩照曝光 網驚：過去正1000倍

號稱「港湖女神」的民進黨立委高嘉瑜是政壇的話題人物，加上外型清秀受到不少粉絲喜愛，日前她曝光自己18歲時的嫩照，照片一出立刻引起暴動，網友直呼「現在很正，但過去正1000倍」。

畢業於台灣大學的高嘉瑜在臉書發文並貼出3張於北一女中拍下的照片，寫下「其實這是大一，回北一校慶看學妹時拍的」，照片中的高嘉瑜穿著百褶裙和泡泡襪，模樣十分青澀可愛。

高嘉瑜也調侃寫下關鍵字，「往事並不如煙，回憶總是最美的，曾經年輕過，沒有公主頭的大學時期」，最後還寫下「當時有手機很潮，還是小海豚，泡泡襪也是當時美少女必備」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「歲月究竟是把什麼刀呢？」、「也太清純了」、「學生是清纯美少女，現在是青春美少女」、「那時想必歌喉還沒像現在美妙動聽吧？」、「以前還真可愛」。

另外，先前高嘉瑜曝光自己髒亂的房間時，泛黃的枕頭就引起不少人注意，因此有網友就開玩笑表示「那個時候的枕頭是同一顆嗎」。