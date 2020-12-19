初選敗戰將可當刺客 黃呂錦茹：盼藍北市長明年底初選

國民黨2022台北市長選戰可能人選逐漸浮出檯面，積極走訪基層的現任立委蔣萬安與表態參選的台北市議員羅智強都具一定實力。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天受訪表示，希望台北市長黨內初選能提前至明年底舉辦。

過往台北市長初選多在選舉年4月前後舉辦，若改在明年底，期程將一舉拉前一季。黃呂錦茹表示，由於明年黨主席將改選，態勢要之後才會明朗，相關細節仍要與中央黨部確認，黨中央應該聽基層聲音。

黃呂錦茹表示，目前有意爭取國民黨提名參選台北市長的人選都很優秀，都有當刺客的實力，如果國民黨台北市長初選能提早辦完決定提名人選，未通過初選的人，或許也可以去其他縣市提早布署，為黨開疆闢土。

黃呂錦茹強調，她對於有意爭取國民黨提名參選台北市長人選都一視同仁，初選不會因人設事，盼初選提早是考量2018年台北市長初選黨內競爭激烈，最後提名的候選人丁守中小輸3千票，選後走訪基層發覺都是初選傷害來不及彌補。

黃呂錦茹說，國民黨是負責任的政黨，希望提名人有長久準備，如果國民黨台北市長參選人能早一點確定，讓全部市民知道黨籍候選人是哪一位，讓選舉定於一尊，把所有支持即中在一個人身上，也不會像過去初選時產生這麼多分歧。

黃呂錦茹受訪過程，蔣萬安正好經過，黃呂還上前抱怨，「都是為了你」，今天才一直受訪，用字敏感，讓在旁的民眾都會心一笑，讓蔣趕緊解釋，黃呂沒有偏心，「主委都很努力」。