買酒打統編遭非議？賴清德今出席家扶活動避談

適逢成立七十周年的家扶基金會，今下午舉辦2020年全國扶幼感謝暨表揚大會。副總統賴清德今出席典禮，步入及步出會場時，對於有媒體報導買威士忌打統編一事避談，笑而不答地快步離開。

副總統賴清德今擔任頒獎人，他在致詞時表示，家扶數十年來幫助30多萬名孩子，據點遍布全台，也擴及海外，讓人敬佩，過去他的家庭也曾跟許多受扶助家庭一樣辛苦，他常講，早逝的父親留給他最大的資產就是貧窮，督促他力爭上游，有機會實現理想。

賴清德說，他當年擔任立委、台南市長時，都曾透過義賣紙燈籠、募款等方式捐錢資助家扶。他指出，做善事可以快樂一輩子，但獨樂樂不如眾樂樂，應該呼籲更多好朋友投入愛心、投入快樂一輩子的工作，當民眾慷慨解囊照顧弱勢孩子時，政府其實也在關心這塊，希望大家一起來，讓受困家庭及孩子能夠經由協助走出困境、成長茁壯。

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