影／不回應萊豬爭議 蔡英文參觀有機農業祈求疫情平安

總統蔡英文今天上午到南投縣埔里鎮參觀「埔里秋季花卉展花醮」，萊豬問題發燒，媒體追問萊豬政策和反萊劑醫師蘇偉碩遭調查，表示將傳總統作證。蔡英文不回應，只說台灣防疫亮眼，但國際疫情變嚴重，不能掉以輕心，勤洗手、勤消毒、戴口罩，共同守護台灣。

蔡英文總統今天在行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧等人陪同下，先到埔里花卉中心參觀秋季花卉展，今年是埔里建醮120周年，埔里鎮結合民俗文化與花卉打造「花醮」，蔡培慧強調「埔里鎮民凝聚一心的精神」讓人感動，蔡英文頻頻點頭。

媒體則緊追萊豬問題，大聲問蘇偉碩要傳蔡英文作證，蔡英文是否會出庭？蔡英文不做任何回應。她肯定埔里青農活力跟創新，並試搭農場電能車，讓農業生產與綠能結合，讓環境更友善。蔡英文看到鹿角靈芝的造型，忍不住一直觸摸說：「它好可愛！」圍觀民眾回應「總統更可愛」讓蔡笑得很開心。

埔里鎮長廖志城介紹，埔里花卉結合民俗信仰的設計理念，就是來自12年清醮盛典，多數鎮民會自主茹素，希望埔里清醮納入無形文化資產。他也提出修繕及活化花卉物流中心，蔡英文指示，「請蔡培慧跟農委會討論後續要怎麼規劃，南投的建設就交給她處理。」

蔡總統隨後到孔廟和恒吉宮媽祖廟參香，祈求國運昌隆、地方繁榮。蔡英文致詞感謝媽祖保佑，讓她高票連任，也因為媽祖的保佑，讓台灣防疫有成，向媽祖祈禱繼續庇佑台灣。蔡英文指示行政團隊對青年與社會福利制度更友善。