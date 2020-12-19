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賴清德下鄉買酒打統編遭非議 酒廠老闆：單純買賣而已

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國民黨金門黨部辦126週年黨慶 抨擊民進黨是獨裁政黨

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨金門縣黨部今舉辦國民黨建黨126週年黨慶，幾乎金門各政商要角與議員都到場，並一起高唱生日快樂歌。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今舉辦國民黨建黨126週年黨慶，幾乎金門各政商要角與議員都到場，並一起高唱生日快樂歌。記者蔡家蓁／攝影

在「生日快樂」的歌聲中，國民黨金門縣黨部今舉辦國民黨建黨126週年黨慶，所有出席黨員也共同祝賀中國國民黨生日快樂，會中並頒獎表揚443位資深黨員，氣氛熱鬧溫馨， 金門縣黨部主委石兆瑉在致詞時表示，面對今年疫情嚴峻、小三通暫停與觀光業蕭條，這對金門與國民黨不只是一項考驗，也是一次機遇，藉由此次機會讓金門與國民黨能夠提出更實務並具有應變能力的長遠方針，不只讓金門持續安定繁榮，也能讓國人看到國民黨處理經濟、民生議題的能力。

金門縣黨部在今天上午10點舉行國民黨建黨126週年黨慶，包括石兆瑉、立委陳玉珍、副縣長黃怡凱、國民黨文傳會副主委鄭照新、歐陽儀雄議員、王秀玉議員、許玉昭議員、金城鎮代表會主席陳天成等人都出席參與，所有出席黨員也一起高唱「生日快樂」歌，共同祝賀中國國民黨生日快樂。

今年國民黨黨慶活動中，入黨黨齡滿30、40、50、60年之資深黨員總共有443位， 並在活動中受到表揚。主委石兆瑉表示，國民黨建黨126年，困難與挑戰從來都沒少過，但中華民國能有今日的成就、國民黨是亞洲重要的百年政黨，是前人勇敢奉獻的成果，我們後進黨員也要學習與傳承這些前輩的精神，更積極努力，讓國民黨能夠「護金門，保民主，拚未來」。

石兆瑉也提到，期許黨員在承擔責任、面臨挑戰時，都能以此做為自己與黨的力量，只要堅持這種精神國民黨將再度贏回民心、藍天再現。

金門縣黨部也抨擊執政黨，自從民進黨總統大選再度連任、國會過半以來，其面對人民的態度從謙卑謙卑再謙卑轉變成傲慢傲慢更傲慢，國際上對川普團隊一面倒，犧牲國人利益開放萊豬進口，結果現在川普沒有連任、區域組織進不去，國家也找不到發展方向。對國內治國無能，網軍治國、貼圖亂民、打壓新聞自由，離民進黨所反對的獨裁政黨越來越近。

國民黨金門縣黨部今舉辦國民黨建黨126週年黨慶，由副縣長黃怡凱（左）、金門縣黨部主委石兆瑉（右）一起頒獎表揚資深黨員。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今舉辦國民黨建黨126週年黨慶，由副縣長黃怡凱（左）、金門縣黨部主委石兆瑉（右）一起頒獎表揚資深黨員。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今舉辦國民黨建黨126週年黨慶，參與的黨員相當踴躍，現場座無虛席。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今舉辦國民黨建黨126週年黨慶，參與的黨員相當踴躍，現場座無虛席。記者蔡家蓁／攝影

國民黨 金門 民進黨

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