有別蘇貞昌蔡英文仍高民調 黨政人士：817萬票熱度仍在

最近萊豬風暴延燒，行政院長蘇貞昌原本樂觀的民調起了變化，但蔡英文總統民調滿意度仍有五成以上。根據「遠見」日前調查，民眾對蔡總統滿意度為54.6%，相較2年前大幅成長；民眾對蘇貞昌的滿意度也有44.3%，但不滿意度為45.1%，高於滿意度。民進黨人士認為，蔡總統維持高滿意度的原因，應與外交、國防政策有關，且今年初獲817萬票當選的熱度仍在。

「遠見」在12月初進行「民心動向調查」，蔡英文滿意度為54.6%，不滿意度36.1%；特別的是，相對2018年12月時，蔡英文上任2年滿意度僅19%，如今大幅成長至過半，而第二任期滿意度較第一任期還高相對來說較少見。

民進黨人士分析，蘇貞昌的民調從去年底對抗非洲豬瘟開始，再到後來防疫成功，持續邁向高峰，但近來在野黨狂打萊豬議題，再加上蘇內閣前發言人丁怡銘誤將美牛當萊牛，隨後又自爆「打統編」爭議，才逐漸影響社會觀感。

雖然連綠營內部也嗅到2018年九合一選前「討厭民進黨」的氛圍再現。不過民進黨人士認為，蘇貞昌雖然在萊豬議題失分，但日前國民黨立院黨團在議場內丟豬內臟杯葛，反而是國民黨失分。民進黨日前也曾在國民黨立委發動豬內臟杯葛之後啟動民調，結果發現，高達75%民眾不能接受這個行為，泛藍支持者也有47.8%不能接受。

至於政黨支持度，民進黨人士認為，民進黨仍以32.1%領先國民黨的17.5%，差距達14.6%。當時身兼民進黨主席的蔡總統則表示，這分民調告訴大家，可以放心，但不能放鬆，未來的路還有很多（事）要努力。