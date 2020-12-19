觀察／過度自信帶來危機 蘇喊天公伯也難做

新冠肺炎疫情年，度過口罩供應問題後，防疫、紓困、振興都讓行政院長蘇貞昌臉面有光。不過高民調似乎也讓蘇內閣過度自信，接連被萊豬政策、流感疫苗、中天關台等負面議題消磨，甚至蘇團隊還賠掉一個甫轉出台前的核心幕僚。民調驟降，不滿意度升高，接踵而來的危機處理讓幕僚倍感壓力，蘇日前也有感而發說出，「天公伯也難做」。

我國4月起未有新冠肺炎本土病例，檯面上是指揮中心主導防疫，但蘇內閣背後出力不少，包含新聞人力與口罩調度等等，而防疫穩定，蘇團隊有餘裕推出紓困與振興，也讓聲勢與民調普遍維持高檔，縱使5月遇上萬元紓困之亂，導致蘇貞昌以降的閣員接連道歉，但應對上仍可看出游刃有餘，數家民調顯示，6月滿意度都突破6成，而後三倍券政策推出後零售業、百貨業業績確實顯助提升。

但蔡政府8月底宣布萊豬政策後，內閣起初陷入行政命令預告之亂，在野黨砲火集中在農委會、衛福部，緊接著中秋節後，本來是美意而不分階段全面開打的公費流感疫苗，出現短缺與搶打現象，讓鼓吹民眾儘早施打的蘇貞昌、陳時中臉面無光，同一時間，中天關台消息不脛而走，蘇團隊應接不暇，幕僚雖私下表達政府政策都會扛，可扛不住的態勢日益明顯。

地方頻頻反彈萊豬政策，推出零檢出自治條例，行政院前發言人丁怡銘為辯駁萊豬政策，不讓台北市長柯文哲「侵門踏戶」在行政院與中央唱反調，準備充足資料要反擊柯文哲，卻因點名了皇家傳承，導致業者反彈、在野撿到槍，後續又發生統編之亂，縱使蘇與丁數次道歉，依然無法擋下輿論認為丁欺壓業者的高漲反彈聲浪，四天就下台。

結果蘇貞昌卻重演丁怡銘風波，找了屏東信功肉品背書，先遭業者打臉，後又衍伸查水表風波，縱使萬般解釋效果仍不彰。而後蘇團隊明顯操作，盼民眾想起防疫、振興、紓困成績單，蘇也多次重申防疫成果、經濟亮麗得來不易，卻因為推銷三倍券，再度發生統編爭議，此事件讓公務員壓力暴漲、幕僚也自責，蘇後續則對外發出長長感慨。

根據美麗島電子報的民調，蘇貞昌8月滿意度仍有6成，接續就維持下滑態勢，11月滿意度降至47.6%，不滿意度47.2%，兩者幾乎重疊，甚至內改組議題也頻頻浮上檯面，多次危機處理讓幕僚倍感壓力，但幾番努力都未為挽回聲勢，脫口坦言真的累，可也會繼續為政策辯護。

而蘇貞昌周四罕見在訪問時，花了逾6分鐘解釋行政院長是高耗損的工作，就像「天公伯」也難做，無論下雨或出太陽都沒有人人滿意，「很難啦」，都可看出「衝衝衝」這陣子確實為政策耗損不少。