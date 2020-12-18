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高雄罷捷案成立 綠為黃捷加油藍籲選民投罷免票

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員黃捷面對罷免案，高雄市長陳其邁為她打氣，國民黨高雄市黨部主委李哲華籲選民出來投票罷免她。記者劉學聖／攝影
高雄市議員黃捷面對罷免案，高雄市長陳其邁為她打氣，國民黨高雄市黨部主委李哲華籲選民出來投票罷免她。記者劉學聖／攝影

高雄市鳳山區選民罷免市議員黃捷案成立，中選會定明年2月6日進行罷免投票。高雄市長陳其邁今晚參加經發局的「Highlight高雄 光合作用」啟動儀式時，為參加的黃捷打氣，稱黃捷是很認真監督市政的議員。國民黨高雄市黨部主委李哲華則在國民黨高雄市黨部臉書貼文，籲鳳山區民明年2月6日一定要出門行使公民權，投下罷捷票。

面對罷免案成立，黃捷下午按照行程到議會出席預算審查，接受媒體採訪後即到捷運美麗島站參加市府的「Highlight高雄 光合作用」活動，與陳其邁同場。陳致詞為黃捷打氣，稱黃捷在議會對他和市府的監督很認真。部分綠營議員知道黃捷罷免案成立時也說要為黃捷加油。

李哲華在國民黨高雄市黨部的臉書發文表示，當全民疑慮的瘦肉精議題擺在眼前時，黃捷只喊出「健康權不能被妥協」的口號，市議會表決零檢出的食安管理自治條例時黃捷也未在場；如果人民一票票選出來的代議士做不好，人民就有罷免的權利，盼鳳山區民眾在罷捷投票日當天一定要出門行使公民權，體現自由民主的價值，共同參與重要民主時刻。

黃捷 罷免 高雄市

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