賴清德：地緣政治變化影響下 未來產業鏈將是短鏈

副總統賴清德下午出席「台灣金融研訓院40周年院慶暨第10屆菁業獎頒獎典禮」，他表示，在地緣政治變化的影響下，產業鏈重新移轉，過去是長鏈，未來則是短鏈。在工業4.0的時代，我們要如何讓台灣在第一次經濟奇蹟的工業基礎之上，再往前邁進，需要大家共同來努力。

同時，賴清德也期勉金融界運用前瞻思維，提升效能，營造優質金融環境，同時善用網路，開發多元的數位商品，以建立國際社會對臺灣金融業的信任。

賴清德在致詞時首先感謝金融研訓院現任與歷屆董事長、院長對台灣金融業人才培育的貢獻。他表示，菁業獎是金融界的奧斯卡獎，遴選過程相當不容易。本屆參選案件達120件，參賽者必須歷經3個月的初賽、複賽及決賽，才有辦法得獎。得獎者不僅績效要好，而且要注重人才培育，服務還要創新，又要善盡企業責任，因此，能夠獲獎是非常不容易的。

賴清德指出，眾所皆知，台灣金融研訓院是台灣金融人才培育的搖籃，40年來，可以說是篳路藍縷，但是說春風化雨也許更恰當。因為金研院前後總共培育的人才超過150萬人，受測的人數有400多萬人次，光出版品的發行冊數就超過了350萬冊，可以說對台灣金融產業的發展居功厥偉、功在國家。

賴清德進一步表示，台灣金融研訓院不僅是台灣金融人才培育的搖籃，其實也是國家重大政策推動的推手。除了要配合政府的金融政策，又要協助金融產業去調適各種金融情勢的變化。此外，每兩年頒獎一次的菁業獎也與時俱進。例如，第9屆為了響應政府綠能政策，特別設立「最佳綠色專案融資獎」。現在又要因應氣候變遷，增設了「最佳ESG獎」。換句話說，要得到這個獎，既要達到環境保護的目標，又要善盡社會責任，且要有良好的企業管理。

賴清德表示，金研院走過辛苦的40年，成果豐碩，未來的40年也應該是我們注意的另外一個焦點。金融業如果是產業發展的血液，台灣曾經走過貧血、出血，還有血管阻塞的年代。但目前相當的健全、健康。

賴清德指出，在地緣政治變化的影響下，產業鏈重新移轉，過去是長鏈，未來則是短鏈。在工業4.0的時代，我們要如何讓台灣在第一次經濟奇蹟的工業基礎之上，再往前邁進，需要大家共同來努力。

賴清德表示，包括金融監督管理委員會、財政部、台灣金融研訓院，以及金融界在內，都應該要具備前瞻的思維。因為在工業4.0的時代，台灣會邁向智慧化國家，各項產業也一定要智慧化，金融產業也不例外。因此，台灣必須要提升效能，營造一個優質的金融環境，同時善用網路，開發多元的數位商品，建立國際社會對台灣金融業的信任。如此一來，眾志成城，集合金融界、產業界及政府的力量，推升台灣的經濟再往前走，創造第二次經濟奇蹟。他相信，這應該是未來40年大家要共同努力的目標。

隨後，賴清德也親自頒贈「最佳ESG」獎給得獎機構，表揚他們促進環境永續及金融永續的傑出貢獻。