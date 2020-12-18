反萊豬兩公投審查通過 江啟臣：明年828展現全民意志
中選會今日審議通過國民黨提出「公投綁大選」、「顧食安公投」等兩項公投案提案，經15天查對提案人程序後，就可展開第二階段成案連署書募集。國民黨主席江啟臣傍晚在臉書表示，今天兩項公投提案補正通過，只是開始，不是結束。
江啟臣說，8月28日是台灣民主史上蒙羞的日子，蔡英文總統出賣台灣人民健康，規避民意監督，以行政命令要開放含萊克多巴胺美豬進口；明年這一天全民要用最直接的聲音，告訴民進黨政府「護健康、反萊豬」意志。
江啟臣表示，中選會用「補正」程序技術性拖延兩公投，讓公投成案連署時間僅剩不到三個月，其中還包括農曆連假，增加公投連署困難度；籲所有關心食安、反萊豬進口、捍衛公投權民眾站出來幫忙連署，展現人民的意志與怒吼。
江啟臣批評，2018年民進黨面對公投挫敗，不思執政喪失民心，反以公投綁大選導致投票亂象為藉口，透過國會多數修改公投法，限制人民只能兩年一次公投，唯有把公投還人民，讓公投綁大選，讓人民意志充分展現，才能制衡濫權執政。
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