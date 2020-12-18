影／「鳳山罷捷」明年2月6日投票 黃捷：尊重選民決定

中選會今天公布高雄市鳳山區罷免市議員黃捷案二階投票過關，預計明年2月6日進行罷免投票，黃捷議員得知消息後出面表示尊重選民決定，蕃薯不驚落土爛，被仇恨蒙蔽的言論與盲從報復的心理，不會將高雄擊垮。

黃捷表示6個月前，高雄人寫下了一場史無前例的民主新頁，其中鳳山就有超過11萬的鄉親挺身而出，身為鳳山子弟的我，更榮幸能成為其中一份子。每一個堅毅的高雄人，守護家鄉的決心，造就了高雄成為一座偉大城市。