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影／「鳳山罷捷」明年2月6日投票 黃捷：尊重選民決定

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
中選會今天公布高雄市鳳山區罷免市議員黃捷案二階投票過關，黃捷議員表示守護家鄉的決心不會改變，尊重選民決定。記者劉學聖／攝影
中選會今天公布高雄市鳳山區罷免市議員黃捷案二階投票過關，黃捷議員表示守護家鄉的決心不會改變，尊重選民決定。記者劉學聖／攝影

中選會今天公布高雄市鳳山區罷免市議員黃捷案二階投票過關，預計明年2月6日進行罷免投票，黃捷議員得知消息後出面表示尊重選民決定，蕃薯不驚落土爛，被仇恨蒙蔽的言論與盲從報復的心理，不會將高雄擊垮。

黃捷表示6個月前，高雄人寫下了一場史無前例的民主新頁，其中鳳山就有超過11萬的鄉親挺身而出，身為鳳山子弟的我，更榮幸能成為其中一份子。每一個堅毅的高雄人，守護家鄉的決心，造就了高雄成為一座偉大城市。

她說，要讓高雄的正義與溫暖永續長存，還有很長的路要走。消除仇恨、弭平歧見、深化民主、建設高雄，是六個月以來，所有高雄人努力的目標。不幸的是，六個月後，高雄、鳳山即將面臨再一次的挑戰。我們不會讓歧視與謾罵侵蝕高雄，更不容許威權反動與假消息，阻礙自由的台灣。她強調：「如果我們選擇了最能為人類福利而勞動的職業，那麼，重擔就不能把我們壓倒。」身為高雄市民一票票選出來的民意代表，為鳳山鄉親服務的代議士，承擔這次的挑戰，既是責任也是義務。做為高雄市議員，更是本應時時刻刻接受人民的檢驗。

中選會今天公布高雄市鳳山區罷免市議員黃捷案二階投票過關，黃捷議員表示守護家鄉的決心不會改變，尊重選民決定。記者劉學聖／攝影
中選會今天公布高雄市鳳山區罷免市議員黃捷案二階投票過關，黃捷議員表示守護家鄉的決心不會改變，尊重選民決定。記者劉學聖／攝影
中選會今天公布高雄市鳳山區罷免市議員黃捷案二階投票過關，黃捷議員表示守護家鄉的決心不會改變，尊重選民決定。記者劉學聖／攝影
中選會今天公布高雄市鳳山區罷免市議員黃捷案二階投票過關，黃捷議員表示守護家鄉的決心不會改變，尊重選民決定。記者劉學聖／攝影
中選會今天公布高雄市鳳山區罷免市議員黃捷案二階投票過關，黃捷議員表示守護家鄉的決心不會改變，尊重選民決定。記者劉學聖／攝影
中選會今天公布高雄市鳳山區罷免市議員黃捷案二階投票過關，黃捷議員表示守護家鄉的決心不會改變，尊重選民決定。記者劉學聖／攝影
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黃捷 高雄市 投票

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