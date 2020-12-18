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被指是關中天黑手 蘇貞昌：不可能介入栽贓給我不對

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委黃國書（右）。圖／取自國會頻道
民進黨立委黃國書（右）。圖／取自國會頻道

中天新聞台換照未過，退出有線電視。行政院長蘇貞昌今天表示，新聞電視台核准執政期限就是6年，不能說准它就是新聞自由，不准它就是沒有新聞自由，NCC是國家設立的獨立機構，NCC委員是依據法律經立法院審議通過的專家、學者，依據法律授予職權獨立審酌該案，「把獨立機構的獨立行使職權，說成行政院長弄得，完全是把事情混淆、栽贓給我也不對」。

民進黨立委黃國書今天在立院質詢蘇貞昌時表示，外界質疑是蘇一手主導不讓中天新聞台審照過關，如何看待。蘇貞昌回應，這並非關一個新聞台，而是一個新聞台有不同頻道，有綜合台、新聞頻道，因新聞頻道核准執照有期限，6年一期，期限到了由NCC審酌是否能延期換照，這是NCC職權。

蘇貞昌說，若換照未過就是沒有新聞自由，那就不該規定期限是6年，而是萬年，永遠都不必換照，這才叫新聞自由。黃國書追問，是否從頭到尾都沒有介入中天新聞台換照案；蘇貞昌回應，不可能介入，這是委員審議。

黃國書指出，中天新聞台享有言論自由、新聞自由，但它是公共財不能濫用，所以才需要獨立機關NCC做公共財監督。黃說，這2年來NCC不只罰中天，很多沒有政治立場的頻道也都裁處，所以應該沒有行政權能介入的說法；中天被處分比較嚴重的是違反製播新聞事實查證原則，致損害公共利益，這違反媒體核心價值，也是審核委員不予換照原因。

NCC 新聞自由 蘇貞昌

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