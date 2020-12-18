潛艦國造紅區裝備下周可望突破 將獲戰鬥系統輸出許可

潛艦國造所需最重要關鍵裝備「戰鬥系統整合管理」（CSIM），可望下周獲得美方核發輸出許可，未來將由原廠廠商協助我方工程人員安裝。

立法院審查明年度國防預算時，潛艦國造部分系統沒有取得輸出許口，成為立委關切重點，立法院外交國防委員會審查海軍預算時，105.16億餘元的潛艦國造案，就被朝野立委分別提案凍結，國民黨立委馬文君凍結50億元，國民黨立委溫玉霞凍結20億元，民進黨立委羅致政、國民黨立委江啟臣各自提案凍結10億元，國民黨立委呂玉玲案凍結2000萬元。

緊接著前幾天聲納系統取得美方的輸出許可後，戰鬥系統輸出許可可望下周有具體進展，美方希望趕在耶誕節假期前，完成這項重要進度，潛艦國造相關人士信心滿滿，下周一定可以有具體的成果。

潛艦的戰鬥系統管理整合。是用來整合潛艦攻擊、防禦、索敵各項功能，使潛艦發揮最大的戰鬥效益。