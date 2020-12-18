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反萊豬兩公投案通過提案 國民黨：拚50萬份連署書成案
中選會今日審議通過國民黨提出「公投綁大選」、「顧食安公投」等兩項公投案提案，國民黨表示，二階連署人數門檻近29萬，為達成目標，將規劃各縣市辦理同步連署活動，並於各人潮聚集點擺設連署攤，號召更多民眾共同響應連署。
國民黨強調，兩項公投案皆攸關民眾權益與健康，但當前執政者作為與多數民意背道而馳，國民黨將全力發動二階段連署工作，務必讓公投成案，在「公投綁大選」、「顧食安公投」等兩項議題上，盼明年8月能透過公投展現全民具體意志。
黨務人士表示，黨務系統於明年元旦起將全國遍地開花募集連署書，比照2018反空屋等公投案成按標準，盼最後反萊豬兩公投案也能至少募得50萬份連署書，嚴格把關減少死亡連署書等瑕疵，確保兩公投案明年能順利成案。
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