反萊豬兩公投案通過提案 國民黨：拚50萬份連署書成案

台中捷運綠線原定於19日舉辦通車典禮，卻因為試營運期間傳出連結器軸心斷裂，宣布無期限延期通車，為此台中市長盧秀燕親自跟市民鞠躬道歉，允諾會成立捷運故障審查委員會，向廠商求償還給市民一個交代。由於此次工程實際上是由台北市政府代辦，台北市長柯文哲也出面緩頰「怎麼會她去道歉？要道歉也是我們去道歉」，並表示會要求承辦方川崎重工出來說明。

2020-12-18 15:10