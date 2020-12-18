快訊

雪山隧道北上19.2K傳火燒車 雙向兩車道全封消防馳援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台美簽署科學技術合作協定 AIT：象徵美台信任共享價值

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
外交部今天召開「台美科學及技術合作協議」完成簽署宣布茶會，由外交部長吳釗燮主持，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑出席。記者許正宏／攝影
外交部今天召開「台美科學及技術合作協議」完成簽署宣布茶會，由外交部長吳釗燮主持，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑出席。記者許正宏／攝影

外交部今天舉行「台美科學及技術合作協定」宣布茶會，外交部長吳釗燮表示，這項協定是台美經濟繁榮夥伴對話後，第一項具體成果，並於台北時間15日完成簽署，期盼未來台美雙方可達成更多具體成果。美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，該協議將將大大深化及拓展美台科技合作關係。

吳釗燮指出，這項協定是台美經濟繁榮夥伴對話後，第一項具體成果，由美國務次卿克拉克在對話中提出，經過相關部門積極協商，短短不到一個月內順利促成，充分展現雙方高度互信且密切合作的夥伴關係。

新協定是由我國駐美代表蕭美琴及AIT執行理事藍鶯15日在華府簽署，並由雙方官員以視訊方式共同見證。吳釗燮說，華府包括克拉克、亞太助卿史達偉，海洋暨國際環境科技局代理助卿Jonathan Moore，以及國務卿科技顧問蔣濛等資深官員親自見證協定簽署，凸顯美方對此案高度重視。

酈英傑說，他曾在美國駐南非使館擔任環境科技衛生官員，後來又在美國駐北京大使館擔任主管環境科技和衛生事務，因此，他非常了解這項協議對美台關係多重要。

酈英傑表示，雖然美台簽署的科技合作備忘錄數量很多，不過今天這個協議將更能大大深化及拓展美台科技合作關係，這項協議提供迫切雙方需要的法律框架，使雙方能進一步推進科學研究，釋放技術創新潛力，確保研究完整性，和智財權受到保護，「更重要的，這項協議象徵台美信任及共享價值。」

酈英傑說，美台向來有悠久的合作歷史和出色的合作成果，在科技領域更是如此，透過雙方共享的創新傳統和創業精神，他們將能確保美台繼續在科技領域往來交流，並從中大大獲益。相信當產學研界最優秀的人才合作，一起因應未來的挑戰，全世界也都會從美台持續創新科技合作當中獲利良多，「就像我們常說的，美國與台灣是真朋友，我們正在一起取得真進展。」

吳釗燮說，相信透過台美科學技術合作協定平台，可以深化科學研究、繼續及創新領域合作，提升雙方人才在先進科技技術上交流，外交部非常歡迎，同時也期盼在台美經濟繁榮夥伴對話的架構下，未來雙方可達成更多具體成果。

吳釗燮 酈英傑 外交部

延伸閱讀

外交部宣布 台美科學及技術合作協議完成簽署

駐普羅旺斯辦事處揭牌開幕 吳釗燮：深化台法關係

黎智英鐵鍊纏腰押往法院 吳釗燮：中國侵犯人權鐵證

吳釗燮接受衛報專訪 籲國際盟友共同抵禦中國

相關新聞

中選會宣告黃捷罷免案成立 明年2月6日投票

中央選舉委員會今天舉行委員會議，審查通過高雄市議員黃捷罷免案，並訂於2021年2月6日星期六舉行投票。

影／中捷連結器軸心斷裂主因 垂直±6度毫無伸縮空間

台中市議會今天召開「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」第3次會議，藍、綠議員在會中關心捷運綠線連結器軸心斷裂原因，以及...

罷免王浩宇倒數一個月　總部上架宣傳影片、辦活動衝刺

桃園市議員王浩宇罷免案將於明年1月16日進行投票。罷免王浩宇總部昨天於官方Youtube頻道上架宣傳片「找回一個沒有宇的...

退輔會：蘇偉碩違反紀律已早被免職 勿再稱榮總醫師

主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩遭「查水表」事件持續延燒。退輔會今天發出聲明表示，呼籲媒體及蘇偉碩勿再以榮總醫師身分發表萊...

潛艦國造紅區裝備下周可望突破 將獲戰鬥系統輸出許可

潛艦國造所需最重要關鍵裝備「戰鬥系統整合管理」（CSIM），可望下周獲得美方核發輸出許可，未來將由原廠廠商協助我方工程人...

「鳳山罷捷」明年2月6日投票 黃捷：蕃薯不驚落土爛

中選會今天公布高雄市鳳山區罷免市議員黃捷案二階投票過關，預計明年2月6日進行罷免投票。黃捷得知消息後表示，蕃薯不驚落土爛...

反萊豬兩公投案通過提案 國民黨：拚50萬份連署書成案

中選會今日審議通過國民黨提出「公投綁大選」、「顧食安公投」等兩項公投案提案，國民黨表示，二階連署人數門檻近29萬，為達成...

台美簽署科學技術合作協定 AIT：象徵美台信任共享價值

外交部今天舉行「台美科學及技術合作協定」宣布茶會，外交部長吳釗燮表示，這項協定是台美經濟繁榮夥伴對話後，第一項具體成果，...

1千萬新冠疫苗訂金是否已付？疾管署 ：COVAX平台已付

國人期盼疫苗接種，連過年想回家的海外台商也殷切等待，衛福部部長陳時中表示最快一、兩周公部細節，國家政策研究基金會永續組召...

盧秀燕喊話AIT官員「拒萊豬」聲量創新高 陳時中挺萊豬摔出前10名

台中捷運綠線原定於19日舉辦通車典禮，卻因為試營運期間傳出連結器軸心斷裂，宣布無期限延期通車，為此台中市長盧秀燕親自跟市民鞠躬道歉，允諾會成立捷運故障審查委員會，向廠商求償還給市民一個交代。由於此次工程實際上是由台北市政府代辦，台北市長柯文哲也出面緩頰「怎麼會她去道歉？要道歉也是我們去道歉」，並表示會要求承辦方川崎重工出來說明。

綠議員今提證據指盧秀燕同意萊牛進口 盧：始終如一

台中市民進黨團議員今下午開記者會痛批台中市長盧秀燕公然說謊，黨團總召陳世凱等人提出2012年的立法院公報與當時剪報證明，...

周一氣喘發作趕赴急診 徐國勇今天說分明

內政部長徐國勇周一赴立法院內政委員會業務報告並備詢，但因氣喘復發、左肩胛骨扭傷，請假赴三總急診。徐國勇今天表示，當初氣喘...

熱門新聞

蘇偉碩將聲請蔡英文作證 網翻出蔡當年反毒牛演講稱快存證

俄芭蕾舞團44成員回家 指揮中心：今天分3批搭機離台

蘇偉碩反萊豬遭告 孫大千：民進黨成聽話服從舔美政權

陳時中盼俄舞團44人住福華飯店隔離 北市府反對：應赴集中檢疫所

告發蘇偉碩 食藥署長：難道我們做政府只能讓他一直講

又一國家元首中鏢 法國總統馬克宏確診新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。