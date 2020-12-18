台美簽署科學技術合作協定 AIT：象徵美台信任共享價值

外交部今天舉行「台美科學及技術合作協定」宣布茶會，外交部長吳釗燮表示，這項協定是台美經濟繁榮夥伴對話後，第一項具體成果，並於台北時間15日完成簽署，期盼未來台美雙方可達成更多具體成果。美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，該協議將將大大深化及拓展美台科技合作關係。

吳釗燮指出，這項協定是台美經濟繁榮夥伴對話後，第一項具體成果，由美國務次卿克拉克在對話中提出，經過相關部門積極協商，短短不到一個月內順利促成，充分展現雙方高度互信且密切合作的夥伴關係。

新協定是由我國駐美代表蕭美琴及AIT執行理事藍鶯15日在華府簽署，並由雙方官員以視訊方式共同見證。吳釗燮說，華府包括克拉克、亞太助卿史達偉，海洋暨國際環境科技局代理助卿Jonathan Moore，以及國務卿科技顧問蔣濛等資深官員親自見證協定簽署，凸顯美方對此案高度重視。

酈英傑說，他曾在美國駐南非使館擔任環境科技衛生官員，後來又在美國駐北京大使館擔任主管環境科技和衛生事務，因此，他非常了解這項協議對美台關係多重要。

酈英傑表示，雖然美台簽署的科技合作備忘錄數量很多，不過今天這個協議將更能大大深化及拓展美台科技合作關係，這項協議提供迫切雙方需要的法律框架，使雙方能進一步推進科學研究，釋放技術創新潛力，確保研究完整性，和智財權受到保護，「更重要的，這項協議象徵台美信任及共享價值。」

酈英傑說，美台向來有悠久的合作歷史和出色的合作成果，在科技領域更是如此，透過雙方共享的創新傳統和創業精神，他們將能確保美台繼續在科技領域往來交流，並從中大大獲益。相信當產學研界最優秀的人才合作，一起因應未來的挑戰，全世界也都會從美台持續創新科技合作當中獲利良多，「就像我們常說的，美國與台灣是真朋友，我們正在一起取得真進展。」

吳釗燮說，相信透過台美科學技術合作協定平台，可以深化科學研究、繼續及創新領域合作，提升雙方人才在先進科技技術上交流，外交部非常歡迎，同時也期盼在台美經濟繁榮夥伴對話的架構下，未來雙方可達成更多具體成果。