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罷免王浩宇倒數一個月　總部上架宣傳影片、辦活動衝刺

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
罷免王浩宇總部至中壢各地拉布條，呼籲民眾支持罷免行動。圖／罷王總部提供
罷免王浩宇總部至中壢各地拉布條，呼籲民眾支持罷免行動。圖／罷王總部提供

桃園市議員王浩宇罷免案將於明年1月16日進行投票。罷免王浩宇總部昨天於官方Youtube頻道上架宣傳片「找回一個沒有宇的中壢」，並表示，距離投票日只剩一個月，後續將透過一連串宣傳活動，做最後衝刺。目標催出12.8萬人出門投票。

昨天以宣傳片打頭陣，宣示罷王決心，後續還有一連串行動。將於20日舉辦「貪食蛇機車遊行」，出動上百輛機車繞行中壢市區，也正緊鑼密鼓籌畫，明年1月9日在罷免最後階段，舉辦5千至1萬人的大型造勢活動；在許多民代、地方人士、團體支持下，也持續規畫於各地辦說明會，目前確定有15場。

唐榮平也說，原規畫在中壢區掛9面宣傳看板，但有屋主擔心遭受政治力迫害不敢掛，目前僅2處懸掛，相信隨地方紛紛表態支持罷免後，此恐懼也將逐漸消弭。另外，王浩宇近日諸如，在上群上發牛排照稱「有賽德克巴萊嗎」惹怒原住民事件，都讓他自主失分，「罷免是順其自然的事情」。

依公職人員選舉罷免法規定，只要同意票多於不同意票、同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上，罷免案即可過關。唐榮平指出，依近期成功的罷免案，同意與不同意票比例約為9比1來看，不同意罷免的民眾較少會參與投票；而中壢目前投票人數約32萬人，只要投票人數達8萬人，罷免就能通過。總部預估有3成5的民眾願意出門投罷免票，目標衝到4成（12.8萬）。

唐榮平說，這部宣傳片主要是想喚醒我們中壢人，不要再被社群媒體給束縛了，放任一個慣性造謠的議員隨意帶風向製造事端，呼籲中壢的民眾明年1月16日站出來為中壢做對的事。最後，他也呼應宣傳片，幽默表示「一直以來我都很喜歡晴天，但1月16日卻超期待『下宇』」。

距離罷免投票只剩一個月，罷免王浩宇總部昨天於官方Youtube頻道上架宣傳片「找回一個沒有宇的中壢」，並表示後續將透過一連串宣傳活動，做最後衝刺。圖／罷免王總部提供
距離罷免投票只剩一個月，罷免王浩宇總部昨天於官方Youtube頻道上架宣傳片「找回一個沒有宇的中壢」，並表示後續將透過一連串宣傳活動，做最後衝刺。圖／罷免王總部提供

罷免 投票

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