影／中捷連結器軸心斷裂主因 垂直±6度毫無伸縮空間

台中市議會今天召開「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」第3次會議，藍、綠議員在會中關心捷運綠線連結器軸心斷裂原因，以及捷運綠線何時通車。

台中捷運公司董事長林志盈表示，捷運綠線第17列車11月21日發生連結器軸心斷裂，實屬罕見事件，全台灣捷運系統逾20年從未發生過，北捷列車最多已行駛370萬公里，軸心從未出問題，中捷綠線只行駛4萬多公里就斷裂，川崎重工初步調查報告認為是組裝是最大問題，其次是材料的物理性質，沒有達到標準。

林志盈表示，根據車廂牽引裝置軸心設計標準，應有垂直±6度、水平±23度的活動空間，但車輛爬坡時，垂直垂直±6度完全沒有伸縮空間，導致軸心卡死，設計書寫得很清楚設計活動空間角度，實際組裝後卻完全沒有，這是斷裂關鍵。

林志盈指出，但從斷裂軸心表面看到，水平方向上呈現海灘紋裂，顯示列車行進間，牽引裝置軸心在垂直上下運動不平順，致使垂直負載反覆施加在牽引裝置軸心上，造成牽引裝置軸心受疲勞應力而斷裂。

林志盈表示，川崎重工提出的改善方案是升級牽引裝置軸心，並加裝「軸套」，但中捷公司不接受，因加了軸套，依舊沒有6度彈性空間，斷裂的疑慮仍無解，中捷公司懷疑，連零件設計都有問題，要求北捷、川崎公司要自提解決方案，並經過專家、學者及國際認證。

林志盈說，目前有6輛車軸心拆不下來，加上斷裂的2輛車，這8輛全部在日本組裝。6輛列車的軸心拆不下來，更代表完全沒有垂直±6度的彈性空間。藍營議員楊正中、陳政顯說，前市長林佳龍時車廂進口還有大遊行，要求中捷公司交出點交人員名單。

無黨籍議員陳廷秀表示，台中市民最關心何時能試營運、通車，有些人以為換軸心就好了，一般民眾不會想到設計、材料問題，總要給個解決時程？

中捷公司董事長林志盈「無法明說」，「要交由專家學者判斷」，全台灣其他捷運列車都跟台中的不一樣，台中不能自提解決方案要求川崎重工按照我們想要的方式修改，「台中是買車的車主」，現在車子壞調了，當然要找賣車的車商負負責，由車商提出解決方案，不是由車主或使用者負責製造不良及材料問題。

中捷公司認為，川崎重工的方案無法徹底解決問題，已要求重提改善方案及驗證資料，並需經過市府聘請專家學者組成的「捷運故障審查委員會」進行專業審查，確保安全無虞，才能討論通車日期。

專案小組的民進黨議員何敏誠說，一條捷運做了11年不能用，全世界笑話，製造商是日本川崎重工、零件在美國生產，未來要換給法國製造？「簡直是聯合國做的」，這些太專業他無法了解，決定退出專案小組。同黨議員賴佳微認為專案小組已無作用，也退出。