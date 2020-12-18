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綠議員今提證據指盧秀燕同意萊牛進口 盧：始終如一

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市民進黨團議員痛批台中市長盧秀燕公然說謊，提出2012年的立法院公報與剪報證明當時擔任立委的盧秀燕不管是同意美牛進口、還是產地不標萊劑等都投下贊成票。記者張明慧／攝影
台中市民進黨團議員痛批台中市長盧秀燕公然說謊，提出2012年的立法院公報與剪報證明當時擔任立委的盧秀燕不管是同意美牛進口、還是產地不標萊劑等都投下贊成票。記者張明慧／攝影

台中市民進黨團議員今下午開記者會痛批台中市長盧秀燕公然說謊，黨團總召陳世凱等人提出2012年的立法院公報與當時剪報證明，指當時擔任立委的盧秀燕，不管是同意美牛進口、還是產地不標萊劑等都投下贊成票，如今卻在議事堂與AIT官員來訪「作秀」，陳世凱等人說：「歡迎3日內提告，否則說謊就下台！」

對此，盧秀燕透過台中市府發表聲明，表示自己2012年擔任立委，身為執政黨對進口美牛一事，一直拒絕出席與投票，也簽署支持「反美牛公投」，呼籲不能因台美貿易利益讓民眾健康陪葬；盧說：「2012年講這些話，今日還是講這些話，態度始終如一！」

但江肇國、林德宇等議員表示，盧秀燕未出席、未投票的是6、7 月的其他流程，在關鍵的2012年的7月25日確實投下贊成票，當時國民黨支持的63票明明就有盧秀燕，僅有當主席的王金平與當時的高雄立委林國正未投票而已。

盧秀燕透過新聞局表示，因當時爭議太大，2012年5月25日立法院定時會先針對「美牛是否開放」議題表決，時任立委的盧秀燕市長就缺席，沒有參與投票，因開放美牛提案已完成二讀，大勢已定，她才在2012年7月25日臨時會時，針對國民黨提案「食品衛生管理法第十一條、第十七條之一及第三十一條條文修正草案」的附帶決議要求配套包含必須要標示原產地、加強稽核等行為。

包括陳世凱、林德宇、張耀中、黃守達、邱素貞、江肇國、周永鴻、蕭隆澤、施志昌、李天生、蔡曜頡、楊典忠、王立任等10多位議員今站出來，指責盧秀燕身為媽媽市長，卻在議事堂公然說謊，明明投贊成票同意美牛進口、產地不標萊劑，甚至目前行政機關可不經立法院同意就同意萊豬進口，也是盧秀燕當立委時投贊成票修改食安法。

綠營議員表示，當民代與行政首長立場不同，可以接受，但不應公然說謊欺騙議會與市民；陳世凱說，如果自己提的立法院公報是假的，歡迎盧市長提告，但證明自己是真，盧就是說謊，要求下台。

台中市府指出，根據2012年5月報導，當時處理美牛進口議題，國民黨有14位立委缺席，包括時任立委的盧市長、張嘉郡等人，都連續兩周未參與表決；此外立法院委員動態也曾提到，時任立委的盧市長支持反美牛公投，是第一個簽署的立委。

市府表示，面對明年中央開放含有萊克多巴胺(俗稱瘦肉精)的豬肉進口，市府已宣布台中市各級學校的營養午餐及團膳，一律採用國產豬、台灣豬，不可採用進口豬肉，維護學童健康。此外，台中市也訂有食品安全衛生管理自治條例，並提高檢舉吹哨獎金，保護市民健康及台灣豬產業。

台中市民進黨團議員痛批台中市長盧秀燕公然說謊，提出2012年的立法院公報與剪報證明當時擔任立委的盧秀燕不管是同意美牛進口、還是產地不標萊劑等都投下贊成票。記者張明慧／攝影
台中市民進黨團議員痛批台中市長盧秀燕公然說謊，提出2012年的立法院公報與剪報證明當時擔任立委的盧秀燕不管是同意美牛進口、還是產地不標萊劑等都投下贊成票。記者張明慧／攝影
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台中市民進黨團議員痛批台中市長盧秀燕公然說謊，提出2012年的立法院公報與剪報證明當時擔任立委的盧秀燕不管是同意美牛進口、還是產地不標萊劑等都投下贊成票。記者張明慧／攝影

盧秀燕 台中市 美牛

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