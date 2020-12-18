綠議員今提證據指盧秀燕同意萊牛進口 盧：始終如一
台中市民進黨團議員今下午開記者會痛批台中市長盧秀燕公然說謊，黨團總召陳世凱等人提出2012年的立法院公報與當時剪報證明，指當時擔任立委的盧秀燕，不管是同意美牛進口、還是產地不標萊劑等都投下贊成票，如今卻在議事堂與AIT官員來訪「作秀」，陳世凱等人說：「歡迎3日內提告，否則說謊就下台！」
對此，盧秀燕透過台中市府發表聲明，表示自己2012年擔任立委，身為執政黨對進口美牛一事，一直拒絕出席與投票，也簽署支持「反美牛公投」，呼籲不能因台美貿易利益讓民眾健康陪葬；盧說：「2012年講這些話，今日還是講這些話，態度始終如一！」
但江肇國、林德宇等議員表示，盧秀燕未出席、未投票的是6、7 月的其他流程，在關鍵的2012年的7月25日確實投下贊成票，當時國民黨支持的63票明明就有盧秀燕，僅有當主席的王金平與當時的高雄立委林國正未投票而已。
盧秀燕透過新聞局表示，因當時爭議太大，2012年5月25日立法院定時會先針對「美牛是否開放」議題表決，時任立委的盧秀燕市長就缺席，沒有參與投票，因開放美牛提案已完成二讀，大勢已定，她才在2012年7月25日臨時會時，針對國民黨提案「食品衛生管理法第十一條、第十七條之一及第三十一條條文修正草案」的附帶決議要求配套包含必須要標示原產地、加強稽核等行為。
包括陳世凱、林德宇、張耀中、黃守達、邱素貞、江肇國、周永鴻、蕭隆澤、施志昌、李天生、蔡曜頡、楊典忠、王立任等10多位議員今站出來，指責盧秀燕身為媽媽市長，卻在議事堂公然說謊，明明投贊成票同意美牛進口、產地不標萊劑，甚至目前行政機關可不經立法院同意就同意萊豬進口，也是盧秀燕當立委時投贊成票修改食安法。
綠營議員表示，當民代與行政首長立場不同，可以接受，但不應公然說謊欺騙議會與市民；陳世凱說，如果自己提的立法院公報是假的，歡迎盧市長提告，但證明自己是真，盧就是說謊，要求下台。
台中市府指出，根據2012年5月報導，當時處理美牛進口議題，國民黨有14位立委缺席，包括時任立委的盧市長、張嘉郡等人，都連續兩周未參與表決；此外立法院委員動態也曾提到，時任立委的盧市長支持反美牛公投，是第一個簽署的立委。
市府表示，面對明年中央開放含有萊克多巴胺(俗稱瘦肉精)的豬肉進口，市府已宣布台中市各級學校的營養午餐及團膳，一律採用國產豬、台灣豬，不可採用進口豬肉，維護學童健康。此外，台中市也訂有食品安全衛生管理自治條例，並提高檢舉吹哨獎金，保護市民健康及台灣豬產業。
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