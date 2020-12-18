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周一氣喘發作趕赴急診 徐國勇今天說分明

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
內政部部長徐國勇。聯合報系記者曾原信／攝影
內政部部長徐國勇。聯合報系記者曾原信／攝影

內政部長徐國勇周一赴立法院內政委員會業務報告並備詢，但因氣喘復發、左肩胛骨扭傷，請假赴三總急診。徐國勇今天表示，當初氣喘發作，加上脊椎本來就有傷，氣喘帶動背傷，整個背部非常痛，怕撐不住才跑去急診，打幾針後就回家，並沒有外傳的住院。

徐國勇上午陪同蔡英文總統前往空勤總隊高雄駐地出席內政部空勤總隊第三大隊第一隊的復編及廳舍棚廠落成啟用典禮，會後媒體詢問日前氣喘發作，徐國勇做上述表示。

徐國勇說，他那天氣喘突然發作，原因大概就是氣候，另外就是那幾天空氣不太好。他是老毛病，他有幾歲，氣喘就有幾年，他每天早上大概都要噴藥控制，那一天可能趕時間，沒有按照噴藥的SOP程序，突然間就發作了。

徐國勇表示，因為氣喘發作是蠻危險的，所以他自己坐車去了醫院就醫，另外就自己脊椎本來就受傷，那天氣喘發作帶動舊傷，整個背部非常痛，其實有時氣喘發作還是接受質詢，那一天實在是因為伴隨背痛，怕肌肉支撐不住才跑去急診，急診完打幾針就回家，並沒有住院。

氣喘 徐國勇

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