防馬世芳風波再現 蘇貞昌：盤點公部門與著作權人合約

廣播節目主持人馬世芳日前與Alian原住民族廣播電台合作，電台卻要求「完全擁有」馬的個人節目「耳朵借我」著作權，一度引發爭議。行政院長蘇貞昌今則表示，將要求文化部盤點公部門與著作權人合約，後續牽涉各部會部分將再做出統一要求。

行政院長蘇貞昌今赴立法院接受施政總質詢，無黨籍立委林昶佐表示，馬世芳與Alian原住民族廣播電台合作曾引發著作權爭議，一度引發波瀾，後經協調，著作權將會朝「甲乙雙方共享共有」的方向邁進，但其實公部門採購契約常常都違反著作權法、文化藝術獎助條例等精神。

林昶佐說，我國現在法規算是很完備，著作權法、文化藝術獎助條例等等，都要求保障著作權人的權益，但是常常公部門採購契約常常要求作者不得對政府行使著作人格權，或是著作權歸政府所有，而著作權分為著作財產權與人格權，財產權可以有時間性地讓給政府，不解公部門為何連人格權也要，應該最多就是共享，他想問院長，未來是否有望清點各部會與著作權人的藝文採購合約。

蘇貞昌則表示，確實著作權關係到著作人本身很重要的財產權與人格權，這也是重視文化的國家應該要做的，他將請文化部盤點整個公部門，不要永遠的、終身的吃掉或是不尊重著作權人的權利，公部門應該要帶頭做模範，盤點後如果有不妥適的地方，再來改進看如何合理、尊重。