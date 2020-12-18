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兩樣情！立院同意蘇震清續吃牢飯 陳超明立院大啖草莓

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委陳超明。圖／取自賴香伶臉書直播
國民黨立委陳超明。圖／取自賴香伶臉書直播

涉及sogo涉賄案的藍委陳超明等人陸續交保，但停權中的綠委蘇震清、藍委廖國棟仍被羈押。今天立院院會通過許可蘇、廖二人的延長羈押案；同一時間，陳超明出席民眾黨立委賴香伶在立院舉辦的大湖草莓推廣活動。陳超明表示，推廣苗栗不分黨派，希望大家一起讓苗栗變得更好。

陳超明致詞時表示，這是自己「復出」後的第一場活動，除了談苗栗大湖草莓推廣，陳也一度提及自己在看守所裡被關呆了。賴香伶表示，雖然現在水情嚴峻，對草莓的收成有些影響，但農民仍努力維持品質，由於今年溫差大雨水少，第一期的草莓已經提前上市，歡迎民眾循各種管道購買支持大湖草莓，更可以直接到大湖鄉的草莓園，安排個一日遊，支持當地的經濟發展。

賴香伶呼籲，在做好防疫措施的前提下，可以於假日走入苗栗的自然鄉間，體驗草莓採收、品嘗草莓美食，還有周邊的大湖酒莊、泰安溫泉、三義木雕街，都可以成為大家休假安排的考慮，促進國內的農業及觀光發展。

陳超明 賴香伶 蘇震清

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