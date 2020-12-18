中天關台後52台誰入主？57.9％民眾支持系統業者決定

申請換照遭駁回的中天新聞台12日凌晨遭關台，但相關爭議仍餘波盪漾。廿一世紀基金會今公布最新民調，有高達57.9%的民眾認為空缺的52頻道，應由系統業者決定讓哪個新聞台遞補，僅20.7%民眾支持政府介入。

此外，對於國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥表示，目前空頻的52頻道希望能給華視一個機會。這次民調也顯示有57.6%民眾覺得不恰當，僅22.8%民眾可以接受。

對於未來52台新聞內容，74.6%的民眾希望能客觀中立報導政治議題，70.6%民眾認為對重要議題要能做深度報導，69.5%的民眾希望能提供具台灣觀點的國際新聞。

至於希望有哪一個新聞頻道入主52台？在所有目前傳出選項中，CNN獲16.2%支持最高，寰宇新聞台獲10.5%居次，三立i news獲10.2%支持排名第三，但華視新聞資訊台也獲8.9%支持。

這次民調顯示，有高達87.6%的民眾知道中天新聞台遭NCC決議不予換照。目前52台採跳頻處理，有35.4%民眾認應盡快遞補其他新聞台，25.2%民眾認為應退回收視戶部分收費，甚至還有9.8%的民眾主張應該讓消費者無條件解約。

國民黨團書記長林奕華表示，從民調顯示，多數民眾厭惡政府的手伸到新聞台裏面，希望讓市場機制自由運作，以這次民調中顯示，相對多數民眾支持CNN入主52台，也是代表隊政府介入的無言抗議，又希望國際新聞可以多一點。

林奕華批評，57.6%認為陳耀祥發言不當，凸顯陳傷害NCC威信，支持華視是有更多政治聯想。林也認為，華視87%公股，怎麼可以用國家資源競爭主要新聞商業頻道，陳不知道華視不公不私？若華視要競爭52台，要先脫離公廣集團。

國民黨立委洪孟楷則指出，52頻道空頻已將滿一周，政府雖強調頻道是公共財，但卻瀆職擺爛不處理，怠忽職守，呼籲NCC盡快公布52台申請評選辦法與條件，讓業者送件，否則難免又讓人質疑黑箱作業。

21世紀基金會該分民調委託趨勢民調公司於12月14、15日晚上進行，總際有效樣本數為1087人，正負誤差2.98%。