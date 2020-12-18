聽新聞
test
0:00 / 0:00
78名美議員致函龐培歐 促代表處改名「台灣代表處」
美國華府的台灣人公共事務會（FAPA）17日發布新聞稿表示，78位美國聯邦眾議員聯名致函國務卿龐培歐（Mike Pompeo），呼籲將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。
FAPA新聞稿提到，該會為這次聯名信發起快閃請運活動，5天內共有1409位FAPA會員聯絡並要求共227位所屬選區聯邦眾議員連署。
眾議院外交委員會「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）及迪馬里（Mario Diaz-Balart）和其他76位眾議員共同署名，致函龐培歐。
信函內容表示，龐培歐擔任國務卿期間，對美台關係展現極大支持，包括對台軍售、提倡台灣參與國際組織，以及宣布美台經濟對話等。
信函內容提到，現在是提出美台雙邊關係三項議題的好時機，包括將駐美處更名為台灣代表處，現名「台北」一詞無法準確反映美台關係。
其次，信函內容提到，國務院正在審視「對台交往準則」，這些準則對美台關係施加更多限制，反而損害美國在台灣議題上的外交政策與國安利益。
聯名信提到，希望國務院儘速頒布新修訂的準則。
聯名信中的第三項要求是，有關美台雙邊自由貿易協議的談判，蔡英文總統宣布開放含萊劑美豬牛進口，代表台灣決心開啟這項困難的雙邊自由貿易協議談判過程，美國也應禮尚往來，儘速回覆這項善意。
FAPA總會長簡明子表示， 駐美處改名與美國政策完全一致；因為美台間缺乏外交關係，美國稱呼「台灣」，擁有「台灣關係法」與「美國在台協會」，更名為台灣代表處，將為台灣未來在世界各地使館的改名，立下良好典範。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言