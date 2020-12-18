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78名美議員致函龐培歐 促代表處改名「台灣代表處」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國「眾議院台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）。 圖／歐新社
美國「眾議院台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）。 圖／歐新社

美國華府的台灣人公共事務會（FAPA）17日發布新聞稿表示，78位美國聯邦眾議員聯名致函國務卿龐培歐（Mike Pompeo），呼籲將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。

FAPA新聞稿提到，該會為這次聯名信發起快閃請運活動，5天內共有1409位FAPA會員聯絡並要求共227位所屬選區聯邦眾議員連署。

眾議院外交委員會「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）及迪馬里（Mario Diaz-Balart）和其他76位眾議員共同署名，致函龐培歐。

信函內容表示，龐培歐擔任國務卿期間，對美台關係展現極大支持，包括對台軍售、提倡台灣參與國際組織，以及宣布美台經濟對話等。

信函內容提到，現在是提出美台雙邊關係三項議題的好時機，包括將駐美處更名為台灣代表處，現名「台北」一詞無法準確反映美台關係。

其次，信函內容提到，國務院正在審視「對台交往準則」，這些準則對美台關係施加更多限制，反而損害美國在台灣議題上的外交政策與國安利益。

聯名信提到，希望國務院儘速頒布新修訂的準則。

聯名信中的第三項要求是，有關美台雙邊自由貿易協議的談判，蔡英文總統宣布開放含萊劑美豬牛進口，代表台灣決心開啟這項困難的雙邊自由貿易協議談判過程，美國也應禮尚往來，儘速回覆這項善意。

FAPA總會長簡明子表示， 駐美處改名與美國政策完全一致；因為美台間缺乏外交關係，美國稱呼「台灣」，擁有「台灣關係法」與「美國在台協會」，更名為台灣代表處，將為台灣未來在世界各地使館的改名，立下良好典範。

龐培歐 國務院

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