盧秀燕喊話AIT官員「拒萊豬」聲量創新高 陳時中挺萊豬摔出前10名

台中捷運綠線原定於19日舉辦通車典禮，卻因為試營運期間傳出連結器軸心斷裂，宣布無期限延期通車，為此台中市長盧秀燕親自跟市民鞠躬道歉，允諾會成立捷運故障審查委員會，向廠商求償還給市民一個交代。由於此次工程實際上是由台北市政府代辦，台北市長柯文哲也出面緩頰「怎麼會她去道歉？要道歉也是我們去道歉」，並表示會要求承辦方川崎重工出來說明。





盧秀燕向AIT官員反映「台灣人拒萊豬」 週聲量創個人新高

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盧秀燕週聲量17,416筆，排名第7名。不過在食安議題上，美國萊豬開放在即，16日美國在台協會處長酈英傑一行人拜訪台中市政府時，盧秀燕把握機會向AIT官員表示「台灣民意反對萊豬」，一度讓對方能聽懂中文的官員嚇到，跑去向酈英傑轉述。盧秀燕強調，台中市民、大學民調都明確表示不希望萊豬解禁，這次也是盡市長的職責把握機會反映民意，不影響市府與AIT雙方的情誼，此事討論度更甚台中捷運故障。

▲盧秀燕為台中市民表達拒來豬民意，週聲量17,416筆，排名第7名。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/10~2020/12/16）





絕食抗議反萊豬 沈智慧訴求記名表決：承擔政治責任

國民黨前立委沈智慧為了抗議萊豬進口，12日前往立法院門口絕食抗議，訴求在開放萊豬的行政命令生效前，24日立法院會應將萊豬列為第一案，且應該記名表決，「誰挺萊豬，必須承擔政治責任」。

16日早上沈智慧絕食行動邁入97小時，開始出現血壓不穩與失溫等現象，在醫生的建議下最終同意送醫治療。這次的抗議也引來前總統馬英九、立法院前副院長洪秀柱、國民黨前主席朱立倫等人的慰問。沈智慧週聲量因此衝上30,153筆，排名第5名。

▲沈智慧絕食抗議反萊豬，聲量衝上30,153筆，排名第5名。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/10~2020/12/16）





車禍意外洩行蹤 王美花否認密會談核食

經濟部長王美花與國安會秘書長顧立雄的座車10日晚間意外發生車禍，被發現事故地點就在日本台灣交流協會代表所在的陽明山官邸，事後也承認確實有前往拜訪，引發外界質疑是否密會討論核食議題。王美花強調當晚僅是私人行程，也沒有談論到核食的事情，因此才沒有對外說明。

此外，王美花15日受訪時表示，針對外界認為政府應該要標示萊豬一事，重申是違反世界貿易組織的規定，「全世界沒有國家強制標誌」，還舉例加拿大也是自願標示，因此不該由政府帶頭，否則台灣會別成全世界唯一違反的國家，「又要怎麼爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）」。王美花週聲量主要因此攀升至8,415筆，排名第15名；顧立雄週聲量11,126筆，排名第9名。

▲王美花與國安會秘書長顧立雄車禍事故洩行蹤，捲入核食爭議，聲量雙雙竄升。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/10~2020/12/16）





買漫畫打統編爭議不止 蘇貞昌聲量排行第2名

行政院長蘇貞昌日前幫孫女買漫畫，被眼尖網友發現發票竟打上統編，引發喧然大波。蘇貞昌第一時間聲稱是有人多事，後來又改口這個「人」就是他自己，去買漫畫是要用掉自己的三倍券，拋磚引玉告訴大家三倍券使用期限將至，鼓勵國人盡快去消費，但仍無法平息網路話題的延燒。蘇貞昌因此事創下個人週聲量高峰，總網路聲量118,593筆，排名第2名，僅次於總統蔡英文。

▲蘇貞昌因「發票統編」爭議創下個人週聲量高峰，總網路聲量118,593筆，排名第2名。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/10~2020/12/16）





力挺萊豬後人氣下滑 陳時中摔出前10名



本週不少內閣閣員爭議纏身，加上採購疫苗遲遲沒有確定消息，陳時中意外掉出週聲量排行前10名。針對什麼時候新冠肺炎疫苗會來台，以及開打的時程一再改變，陳時中僅表示衛福部已經做好一切準備，「有更明確的訊息會跟國人報告」。

另外近期北榮萬人血清調查，回推國內約有1萬1800人有抗體的說法，陳時中先是肯定代表台灣防疫成功，但也說此研究是從1萬多人裡採檢出11人呈陽性反應，不宜把研究回推到全台感染人數。週聲量10,355筆，排名第12名。

▲陳時中週聲量10,355筆，排名第12名，掉出前10名。

image source：《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物週聲量排行（分析時間:2020/12/10~2020/12/16）





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年12月10日至2020年12月16日。