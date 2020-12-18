普立茲獎得主佛里曼：不相信台海緊張，美國會來救台灣！

美國邁入拜登新時代，正在捲起全球變局。被認為美國主流媒體最有影響力的評論家：佛里曼（Thomas L. Friedman），於12月16日上午八時（台北時間）接受《遠見雜誌》的60分鐘視訊訪問；同時，邀請前國安會秘書長、台灣重量級政情評論家蘇起博士參與對話。

現場精彩訪問以台灣最關切的問題為核心，深度分析美國當前政經局勢，及美中台關係的可能發展。

67歲的佛里曼是記者，也是作家。身為記者，他是三座普立茲新聞獎得主，現已是普立茲獎終身顧問；身為作家，他是知名《紐約時報》專欄作家，也曾出版《世界是平的》《世界又熱又平又擠》《謝謝你遲到了》等全球暢銷書，堪稱最受美國總統尊重、對美國社會最有影響力的政經評論家。

拜登篤定當選總統之後，第一場正式訪問就給了佛里曼。

「我們正告別一個中美關係的大時代！」佛里曼指出，1979年～2019年、這40年來，中美經歷一段不自覺的整合過程。

他打趣表示，這段整合甚至可說是某種程度上的「一國兩制」；也就是，雙方交流頻繁，會去彼此國家經商求學、掛牌上市、人才互訪，像他也曾鼓勵自家兒女就讀中國大學。

也因為這種良性的整合，讓中美兩國皆能蓬勃發展，但這個大時代結束了。而之所以結束有三個原因，首先，跟中國劇烈成長的方式有關。

他觀察，中國能在數十年間，從貧窮走向中產社會，主因包括勤奮工作、延遲滿足、對於基礎建設與教育的精明投資、高儲蓄率、以及巧妙的計畫經濟。但相對地，中國在猛爆成長的過程中，也不時傳出偷竊智財權、不遵守WTO 等國際社會組織規範等黑暗行為；而美國企業因為能賺到錢，也就睜一隻眼閉一隻眼。

然而，過去五年，公平貿易協定愈簽愈多，許多美國企業必須透過（董事會）投票來終止與中國的不正當關係。其次，中國社會雖然在過去30年逐漸開放，但中國領導人習近平在近五年卻管制趨嚴。

第三，中美貿易的本質改變了。過去40年，中國出口的商品多是技術層次較低的表面外殼類產品，例如衣服、鞋子、太陽能板等；而美國賣的多是科技層次高的深度商品，例如電腦、軟體、晶片，足以深入各種機構與家庭。

然而，近五年來，中國可以製造深度商品，中美卻沒有互信基礎，以至於美國根本不敢進口中國的科技商品，這造成結構性的矛盾。佛里曼認為，這可能需要再花上十年，中美雙方才有機會形成新的信任關係，而其信任基礎必須要有一套新的價值觀、行為規範來支撐。如此，中美關係才能開啟下一個良性互動的40年。

談到中美兩國領導人，佛里曼針砭：「川普不是美國該得（deserved）的美國總統；但他卻是中國該得的美國總統！」（意指川普作為美國總統，能夠牽制中國）

他認為，川普對中國貿易畫下紅線，是一件很重要而正確的事情，除此之外，川普的中國政策無一是處。因為川普把中美關係搞成「川普 vs 習近平」，激發全體中國人的國族主義，只能選擇站在習近平這邊。

佛里曼相信，拜登上任後，會聰明地地採取「整個世界 vs 中國」的作法，用一套各國認同的普世價值觀、行為準則、貿易規範來施壓中國，屆時中國的改革派也會因為因此站在美國這一邊。

而提到今年加劇的台海緊張，蘇起直言幸好不是川普連任，否則一旦川普打出「台灣牌」激化中國，難保習近平會因為想秀肌肉，而對台海發出什麼唐突舉動。蘇起期待拜登能重啟中美戰略對話，開啟正向交流，而台灣議題很可能會在這類對話中被談起。

佛里曼表示贊同上述觀察，談到台灣是他最喜歡的國家之一，而近年台灣改變劇烈，唯一沒變的就是地理位置，無法擺脫中國這位巨鄰。

他建議台灣要非常謹慎，「如果你付夠多的錢給華盛頓的人（指政客），那他們會對你說各種好話、給你武器！」「但如果是我，我不相信打仗的時候他們會來救我！特別是在疫情與經濟吃緊的此刻。」

高希均問到，佛里曼對中美兩國領導人的建議。對於習近平，佛里曼一段話中說了四次「要謙虛（be humble）！」他提醒，習近平不只應該對台灣謙虛，也要對整個世界謙虛，不應該高舉民族主義的旗幟，對其他國家頤指氣使。

「大國應該要有自信、要謙虛，太強勢會招致全球的反彈！」他示警。

（文 / 林讓均、鄧麗萍 攝影 / 賴永祥 本文出自2020.12.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）