莫德納疫苗獲FDA專家小組背書 料將取得緊急使用授權

美國食品藥物局（FDA）一個具影響力的專家顧問委員會周四（17日）以20比0、1票棄權的壓倒性票數，建議通過莫德納（Moderna）新冠疫苗用在18歲和18歲以上民眾的緊急授權。這是一個關鍵步驟，為下周美國分配第2種新冠苗鋪平道路。

此前一周，一個外部專家小組投票為輝瑞（Pfizer）和BioNTech合作研發的疫苗背書，FDA隔天就核發緊急使用授權（EUA），而美國周一開始第一批疫苗接種。

FDA專家顧問委員會對核准在美使用的流感和其他疫苗，扮演關鍵角色，必須先確認接種對民眾安全無虞。儘管FDA不必遵守此一無約束性的建議，但通常都會接受。美國計劃，若EUA通過，下周會出貨近600萬劑。