遞出橄欖枝？英系邀賴清德餐敘「初選的事都忘了」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德。 聯合報資料照片
副總統賴清德。 聯合報資料照片

副總統賴清德及桃園市長鄭文燦頻被點名角逐2024年大位，民進黨各派系動向備受矚目。據悉，「英系」核心成員上周二主動邀請賴清德到位於中央黨部隔壁棟的英系辦公室餐敘，由立委劉櫂豪出面邀請，包括立委陳明文、蘇治芬、羅致政、新境界文教基金會副董事長洪耀福及國策顧問黃承國等人都與會，氣氛相當融洽。

據指出，當天餐敘場面熱絡，不少立委都對賴清德說，歡迎到選區看看，甚至還有人說，「初選的事都忘了」、「以後有機會的話我們支持你」，賴清德都以微笑回應，賴也說明自己都在幫忙蔡英文總統指示的任務，包括原住民轉型正義、防疫、拚外交等，餐敘歷時約兩小時結束。

民進黨內有人解讀，賴清德上任後開始與各派系立委餐敘，但英系沒收到邀請，因此主動出擊邀賴。不過據悉，賴與立委餐敘多半以「特別嘉賓」現身，並非特別主動邀各派系聚餐，而是由各派系與賴友好的人士邀賴與會，若時間允許、剛好有餐敘，賴就參加，這次劉櫂豪算是賴清德與英系的橋樑。

賴清德與蔡英文總統在去年總統初選激烈競爭，即便初選後組成「蔡賴配」，黨內仍普遍認為英系成員對賴保持距離，但這次英系主動邀請賴，打破黨內對英系的刻板印象。黨內人士說，英系成員邀賴餐敘，可視為「遞出橄欖枝」，未來英系的動向在「後蔡英文時代」到底會如何流動，相當值得觀察。

賴清德 蔡英文 民進黨

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