關島總督明年初訪台？外交部：關島辦事處保持密切聯繫

媒體報導關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）預計於明年初訪台，外交部今天表示，駐關島辦事處充分掌握古蕾露的訪台意願，並保持密切聯繫，如果有進一步資訊將對外公佈。

關島媒體「太平洋新聞中心」（Pacific News Center）報導，古蕾露16日在記者會上表示，台灣與關島政府、關島觀光局合作密切，台灣希望她率團訪問，若情況允許，她將訪問台灣，成行時間可能在明年1月。

外交部發言人歐江安表示，外交部一向歡迎美國各州州長及總督等首長來台從事各項交流，駐關島辦事處自今年10月復設後也與關島總督府建立良好關係，充分掌握古蕾露的訪台意願，並保持密切聯繫，如果有進一步資訊將對外公佈。

歐江安表示，至於關島希望和我國洽談旅遊泡泡，雙方曾初步交換意見，並同意雙方政府均將防疫工作放在最優先考量，未來會持續協調處理。

歐江安表示，外交部會密切關注關島及我國的疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心政策，視需要隨時進行評估。