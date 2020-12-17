擅改社宅租金公式以自償率計算 北市議員：柯文哲是皇帝？

北市明倫社宅租金逾4萬元引發外界議論，北市議會工務委員會上周要求降租，台北市長柯文哲表示，若修改已出租的戶租金，不符法不溯及既往精神，北市議員游淑慧今怒批市府違背「北市社會住宅辦法」，擅改並以自償率計算租金，根本於法無據，更直指北市都發局長黃景茂不斷說謊欺騙，黃回說，「我看起來像欺騙的人嗎？」游再嗆，「是，你老闆（柯文哲）就一直在欺騙」。

北市明倫、木柵、大橋頭、金龍社宅租金均以自償率來計算，其中，明倫、木柵社宅皆在今年申請尚未簽約階段。游淑慧指出，過去是以中古屋市價85折來計算，未來應當如此，卻為了自償率，突然改成以新成屋市價85折計算，遭各界砲轟後才承諾要檢討、3年後調價租金。

「犯錯卻應要照這公式算，只因柯文哲面子下不來」，游淑慧說，現行已公告的高額社宅租金，因柯文哲拉不下臉，堅持不做調整，造成今年租金計算公式與過去、未來不同的怪象，對住戶很不公平。黃景茂解釋，這不是面子問題，而是基於法不溯及既往精神。

游淑慧怒說，按照新的公式要把未來45年的房屋稅，以及55年的管理營運成本算進去，「但住戶最多只租6年，憑什麼全癱在民眾身上？」北市社宅出租辦法本是以民眾可負擔能力來計算租金，如今卻用自償率計算，「難道柯文哲是皇帝嗎？如果要這樣欺負市民，那就不要蓋了」。

游說，社宅並無土地成本，按理建物市價會比民間低許多，但以自償率計算的租金竟如此昂貴，質疑自償率絕對不只100%，並直指北市社宅不需計算占房屋建築成本最大部分的土地成本，但卻拿民間建物的市價85折訂租金，「柯文哲根本騙完選票騙鈔票！」

對此，黃景茂表示，計算租金的公式並未變更，只是改以自償率為主，目前因社宅租金已對外公告，不便更改，承諾3年後會調降租金；但游淑慧指出，市府違背北市社宅出租辦法，現在又推給法不溯及既往，「到底依什麼法？」怒轟柯市府不要再說謊欺騙。

黃景茂小聲回應，「我沒有騙大家，我看起來像欺騙的人嗎？」游淑慧直接回嗆，「是，你老闆（柯文哲）就一直欺騙，你老闆就不是說實話的人」。