影／告發蘇偉碩引寒蟬效應 謝龍介批政府：對美像麻糬

醫師蘇偉碩發表反對含萊克多巴胺美豬進口言論，遭衛福部認定對外發布不實訊息向警政署告發引發爭議，國民黨今天（17日）上午舉行記者會聲援。國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介表示，這政府打壓言論、新聞自由已經不是一兩天，為的就是「造成寒蟬效應」，要讓大家不敢講真話，你講真話保證你有事。

謝龍介說，2012年國民黨要推美牛的時候，蘇偉碩同樣也做出批評，但國民黨選擇傾聽不同的聲音，最後才做出牛豬分離完美政策。如果當時國民黨啟用查水表、打壓政策對付蘇偉碩，那麼今天就沒有台灣民主了。

謝龍介呼籲民進黨政府，對美國人可以友善，但不一定要跪下去卑躬屈膝，不能「對大陸硬的像鐵，看到美國人軟到像麻糬」，台灣人的尊嚴都沒有了嗎？質疑美國人都不吃萊豬，台灣人為什麼要吃？