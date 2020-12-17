批陸挺港 黃子哲酸：蔡英文既要當重山也想成溪水

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被以違反港版國安法收押，蔡總統批評「萬山不許一溪奔」羞辱香港自由和法治。國民黨文傳會副主委黃子哲揶揄，台灣的新聞及言論自由正被小英政府這座大山鎮壓，別說一溪，連一滴水都滴的膽顫心驚。

黃子哲舉例，民進黨政府才剛剛不給中天新聞台換照，反含萊克多巴胺美豬進口的醫師蘇偉碩又正要被警方約談，現在民眾就深怕因自由言論，導致家裏水表被政府嚴查；蔡總統聲援香港同時，是否也該反省，台灣的新聞與言論自由，正被綠色鐵鍊五花大綁，出不了民進黨恐怖統治的村落。

黃子哲說，2005年國民黨前主席連戰赴對岸與時任中共總書記胡錦濤會面達成五大願景，當時國台辦主任陳雲林也引南宋楊萬里詩「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村」，說連已為兩岸願景跨出彩虹。

黃子哲批評，如今蔡總統一手主導國內抗中、仇中氛圍，卻又在國慶演說表示願意與對岸促成有意義的對話；小英既要當重山，也想成溪水，角色錯亂，神鬼皆上身。

黃子哲表示，台灣民主政治走了30多年，卻在蔡英文主政下，非但沒「阿普貴」，還「倒退嚕」，連一本「等爸爸回家」繪本童書也在意識形態作祟下成禁書。足見蔡總統主政下的綠色恐怖，相較過去白色恐怖，根本不惶多讓，宛如威權復辟。