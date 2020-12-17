拜登就職典禮傾向線上舉行 李大維：是否組團尚未定案

美國總統當選人拜登即將就任，新人事也陸續宣布。有立委今天抽考總統府秘書長李大維認識幾位，李大維意外透露說，拜登任命的美國貿易代表（USTR）戴琪，他不認識，但他辦公室的同仁當年在駐美代表處時，因戴琪是工作對象之一，與戴琪有一定交情。

立法院司法及法制委員會今天審查110年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分，多位立委聚焦在美國大選選後議題，包括就職典禮、台美關係及美國未來新政府人事。

立委提及目前仍處疫情階段，我方此次是否組團參加拜登就職典禮？李大維說，政府內部展開與美方聯繫過程中，美方目前原則是，拜登當選人希望以線上進行，也鼓勵本國人參加。過去，我方派團是受美國國會朋友邀請，今年是否繼續進行還未定案，但蕭大使在當地則一定會代表國家來參加。

民進黨立委鄭運鵬則用圖卡抽考李大維認識幾位，李大維表示，他任駐美代表時期，2005、2006年都曾經拜訪當時是參議院外交委員會少數黨領袖的拜登，每次都談半小時，也相當深入。拜登擔任參議員時，可感覺到他對議題掌握相當深刻，拜登也曾於在2001年7月曾到訪台灣兩天，時任總統陳水扁親接待，他也去拜訪拜登。

李大維說，拜登對台灣議題及美中台三邊議題都不陌生，1979年美國推動「台灣關係法」時，拜登是外交委員會的委員，同年三月底也投票支持「台灣關係法」。拜登任命的準國安顧問蘇利文曾到訪台灣，蔡也接見過蘇利文，當時他也與蘇利文談過一個鐘頭。相信國內很多外交代表也和拜登見過面，不會陌生。他與拜登有合照過，但尚未公開過。

李大維表示，拜登任命的美國貿易代表戴琪，其父母都來自台灣，戴琪至少來過台灣六次，最後一次是2015年。他不認識戴琪，他辦公室的同仁當年在駐美代表處時，因戴琪是工作對象之一，與戴琪有一定交情。蔡總統對擴張台灣在國際經貿地位非常認真，因此對USTR人選非常關注。