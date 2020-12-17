通姦罪違憲失效！ 行政院會今通過刪除刑法第239條

司法院大法官會議今年5月29日做出釋字第791號解釋，刑法第239條通姦罪違憲，立即失效。行政院會今通過中華民國刑法部分條文修正草案，刪除通姦罪規定，以符合司法院大法官解釋意旨，並維憲政體制。

刑法第239條原條文規定，「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同」，但此法已被指違憲，大法官認為，通姦罪限制性自主權，干預個人隱私，導致的不利益大於公益，違反狹義比例原則。

為配合完備法律，行政院會今討論法務部擬具「中華民國刑法」第239條、第245條修正草案以及司法院函送「刑事訴訟法」第239條修正草案等，這次修正直接刪除第239條條文，另外也將與第239條條文相關的第245條條文修正。

法務部表示，刑法第239條、第245條修正草案，是刪除通姦罪及其告訴乃論等規定，以符合司法院解釋意旨。

另外，法務部這次也提出刑法第47條、第48條修正草案，增設例外得不加重情形之規定，明定再犯之罪為得易科罰金或易服社會勞動之罪，因構成累犯致應宣告不得易科罰金或不得易服社會勞動之有期徒刑；或再犯第61條各款之罪，且有過苛之虞者，法院得不加重本刑，以符合比例原則。

法務部說，上開修正草案業經行政院審查完竣，於今日院會通過，後續將送請司法院會銜後，即函送立法院審議，以完成相關法制作業，俾符合司法院大法官解釋意旨。