總統府洩密案 李俊俋：目前認定是偽造 不是總統府流出

針對今年五月總統府所謂的洩密案，因日前中天換照案後，又再次被提及。總統府副秘書長李俊俋上午在立法院答詢時表示，所謂洩密案，從頭到尾是以總統府內部文件名義對外散布，總統府認為是治安事件，報給刑事局，目前認定是偽造，該文件也不是總統府文件、不是總統府流出，寄信原址來自國外。

立法院司法法制委員會今天審查110年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分，國民黨立委李貴敏就總統府洩密案後續調查狀況質詢李俊俋。

李俊俋表示，五月所傳出所謂洩密案，從頭到尾就是以總統府內部文件的名義對外散布，總統府認為是治安事件，報給刑事局，目前認定是偽造。目前查出來發帳號的email是在國外，刑事局還在查處當中。

李俊俋說，總統府這邊處理的是，總統府有沒有資安問題，對於內部資安做了處理，請政院資安中心做外部查處，總統府五長都做了調查，檢核出來的結果，就是沒有外洩現象。但總統府也會注重加強資安設備，因此編列增加8百多萬預算要強化資安。

李貴敏追問，文件不是總統府出去的，所以是假的？李俊俋表示，是假借總統府內部文件名義，根本不是總統府的文件。

李貴敏再問，那是不是總統府出去？李俊俋說，這他不知道，還在司法調查中，李貴敏又問，「你不知道那怎麼會知道這資料是假的？」李俊俋表示，這不是總統府文件，李貴敏繼續問，「不是總統府文件，但是是不是總統府流出去？」李俊俋最後強調，「不是總統府流出去的。」

不過，李貴敏以中天換照事件，現在外面看起來就是都依照當時的腳本（指洩密案流出的文件內容）走，李俊俋表示，對於本來就是變造不實的東西，總統府的態度就是不評論。

李貴敏質問，你們都不會想要把它查到水落石出？李俊俋說，就是在乎所以才報案，但查核程序並不在總統府，由司法程序去處理，對於內容是不是劇本，因為就不是事實的東西，所以總統府當然無法評論。