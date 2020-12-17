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與日本駐台餐敘談及日食？ 顧立雄：未被授權 沒討論

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
顧立雄近日捲入與日本交流協會代表夜宴風波，一早媒體嚴陣以待要堵訪，結果顧立雄走到委員會時，手下二名大將擋住媒體，顧立雄都沒有說話就閃進會議室。記者邱德祥／攝影
顧立雄近日捲入與日本交流協會代表夜宴風波，一早媒體嚴陣以待要堵訪，結果顧立雄走到委員會時，手下二名大將擋住媒體，顧立雄都沒有說話就閃進會議室。記者邱德祥／攝影

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花座車日前與日本駐台代表餐敘，是否談及日本福島五縣市食品進口議題？顧立雄上午在立法院表示，當天是禮貌性的餐敘，他可以清楚表達，總統並沒有授權談論任何日食的問題，沒有談到日本五縣市食品等議題。

立法院司法及法制委員會今審查110年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分，並進行詢答。

國民黨立委李貴敏質詢時，聚焦在顧立雄與王美花日前與日本駐台代表餐敘，是公務行程還是私人拜會？顧立雄說，這是外交禮儀上禮貌性的餐敘。

李貴敏追問，是否談到開放日本五縣市食品進口議題？顧立雄說，是外交禮儀上的餐敘，禮貌性的餐敘。國安會是總統的諮詢機關，沒有部會決策權力，他可以很清楚表達，總統沒有被授權去談核食，沒有談到日本五縣市食品開放。

李貴敏再問，內容有談到駐日代表適格性？顧立雄表示，基於外交禮儀和慣例的禮貌性拜會，拜會的其他細節不適宜對外公開。外交上，國安會與所有外交使節，都有外交禮儀的必要性。

此外，李貴敏也對就因反美豬而被衛福部提告一事，質詢顧立雄有關總統府是否有言論自由？顧立雄說，這不是國安會也不就個案評論，沒有辦法表達意見，也不是他主政事項。但他也提及衛福部是依據食品衛生管理法。

李貴敏不斷追問，若依據食品衛生管理法，那就是假訊息，如何判斷什麼是假，所以先有立場，還是沒有立場？顧立雄仍不就此回應。

李貴敏又問，食品安全有沒有毒，有沒有涉及國安？顧立雄又再重述先前所說相關敵對勢力，在輿論戰等說法，但李貴敏持續問，跟國安有沒有關？顧立雄才說，沒有說完全無關或有關，但沒有辦法對個案作出評論。

顧立雄 國安會 李貴敏

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