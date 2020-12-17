美新政府將上任 顧立雄：台美關係持續保溫

美國總統當選人拜登即將上任，對於未來台美關係是否會有變化？國安會秘書長顧立雄上午表示，在抗中的氛圍及大架構不變情況下，拜登政府當選不會有太大變化。不過，他也表示，在具體作為上，兩個團隊（指川普政府與拜登團隊）牽涉到風格、性格、團隊成員，還要再觀察。

立法院司法及法制委員會今審查110年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分，並進行詢答。立委針對台美關係未來發展提出質詢，顧立雄表示，台美關係可以持續保溫，但相關具體作為還要跟拜登政府做持續性溝通，希望就台灣關係法及六項保證，拜登政府能持續性提供防衛性武器。

至於我方是否組團參加拜登就職典禮，多位立委都表達希望我國組團參加。總統府秘書長李大維表示，目前政府內部展開跟美方的聯繫過程中，拜登當選人先前曾表達希望以線上進行，我國今年是否組團尚未定案，駐美代表蕭美琴則一定會代表國家參加。

針對台美關係發展部分，顧立雄指出，在疫情時代、香港情勢、新疆維吾爾族受到的待遇、及我們防疫的表現下，有很大氛圍的轉變。國際抗中氛圍一直存在，他個人認為，過去兩年，川普政權用民主共同理念價值進行抗中大架構，即使拜登政府當選，也不會有太大變化。川普採取單邊作為，拜登也許會採相對多邊同盟，但抗中大架構不會改變。具體作為為何，兩政權可能因風格不同、性格不同、團隊成員不同，值得再觀察。

顧立雄說，國人看到過去兩年我與川普政府往來，川普政府在交往準則上拉高層級，包括軍售案等也相對快速。我方與外交單位認為，在抗中大架構及抗中氛圍不變之下，美台關係會持續保溫。但相關具體作為，還要與拜登政府持續溝通，希望美方依據「台灣關係法」及「六項保證」提供的防衛和武器，拜登政府能持續提供。

顧立雄指出，我自主防衛能力是「兩軌進行」，第一是必須與美國進行必要的軍購，第二是我們關注國防自主，也有具體成績出來。我們是守勢作戰，不是採取攻勢作戰，防衛重層嚇阻的能力是我們現在著重的，在具有台灣海峽天險下，創造不對稱戰力，做到重層嚇阻，自主才能穩住。