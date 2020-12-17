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【專家之眼】兩岸都想加入CPTPP 絕非先喊先贏

聯合報 / 陳一新／淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授
兩岸加入CPTPP的競爭態勢已不可避免，經濟部長王美花坦言，台灣進不去RCEP，要進CPTPP的條件也不成熟。圖／本報資料照片
兩岸加入CPTPP的競爭態勢已不可避免，經濟部長王美花坦言，台灣進不去RCEP，要進CPTPP的條件也不成熟。圖／本報資料照片

近月以來，國內幾個部會紛紛就兩岸參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 表態，給國人的印象似乎是台灣比大陸更有機會早一步加入CPTPP。但實情真是如此嗎?

外交部表示，我國已與CPTPP的11個成員進行非正式的諮商，各會員國皆已清楚瞭解我方爭取入會的決心與步驟，態度均相當正面；一旦完成與所有會員國的非正式諮商，我方將依程序正式遞件申請入會。

雖然經濟部較為保留，但卻認為CPTPP對中國大陸門檻更高，過關更為不易。經濟部長王美花坦言，台灣進不去RCEP，要進「CPTPP的條件也不成熟」，但認為CPTPP在2018年成立後，我國就已開始準備，截至目前為止，大部分也都符合標準，僅剩下少數法規至今仍在立院，尚未通過三讀。

國發會主委龔明鑫認為，CPTPP相較「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP) 標準更高，認為北京要想加入，絕非易事。

自從11月15日RCEP正式成立後我國別無選擇，只有鎖定CPTPP為目標，而中國國家主席習近平也積極表態有意加入CPTPP。由此觀之，兩岸在加入CPTPP方面，雖不一定是零和遊戲，但競爭態勢已不可避免。惟從亞太地區的大格局來看，我國未必就比大陸更佔優勢。

首先，外交部的說法顯然過於樂觀，有誤導國人之嫌。我國與CPTPP的11個成員初步諮商只是一個開始，他們對台灣反應正面，恐怕我國是犯了「把客氣當福氣」的毛病。真正開始洽談，恐怕各成員國又另有考慮。

其次，CPTPP共有11個成員國：日本、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、馬來西亞、新加玻、越南、汶萊、墨西哥、智利與秘魯。

王美花透露，我國已與RECP與CPTPP的共同成員國包括新加坡、汶萊、越南、馬來西亞接觸。不過，和我國無邦交的新加坡當年與我國簽訂「類自貿協定」（FTA-like agreement）的協議，完全要看大陸臉色。當年，我國想與馬來西亞簽訂類似協議，就被吉隆坡公開打臉。汶萊、越南、馬來西亞都相當仰賴大陸經濟與市場，是否同意我國參加CPTPP，恐怕都會以北京馬首是瞻。

第三，龔明鑫與王美花提到的智慧財產權、金融、國家體制問題、對國企的補貼與國營事業的改革，的確都是大陸的「軟肋」，但是北京挾其主導RCEP的優勢與CPTPP的11個成員國談判，要求CPTPP同意大陸限期改革，換取入會，也非完全不可能。這也是習近平要搶在美國之前參加CPTPP與加速推動「中日韓貿易區」的原因，因為一旦美國加入，條件可能更為嚴苛。

第四，北京與許多國家都簽訂自由貿易協定，我國遠遠瞠乎其後。何況，我國在銀行、金融、保險與再保險等領域，自由化的程度真的符合CPTPP的高標條件嗎？

第五，我國標榜自己也就罷了，大可不必批評大陸的「軟肋」，這樣做只會遭大陸之忌，對我國爭取參加CPTPP全無好處。

兩岸都想加入CPTPP，但絕不是先喊先贏，比的是各自情報戰、外交戰、貿易戰。更重要的是，兩岸經貿自由化的程度與實力對比。

馬來西亞 北京

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