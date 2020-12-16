被查水表沒在怕 蘇偉碩轟：打壓我萊豬就安全嗎？

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
蘇偉碩說，他12月25日會帶著與另兩名專家合寫的《揭穿萊劑安全神話》小手冊到案說明，不會為難基層警察。圖／蘇偉碩提供
蘇偉碩說，他12月25日會帶著與另兩名專家合寫的《揭穿萊劑安全神話》小手冊到案說明，不會為難基層警察。圖／蘇偉碩提供

美國萊豬即將叩關，主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩遭「查水表」，被警方要求到案說明，並準備「有關含萊克多巴胺肉品對人體健康影響之相關證明資料」。蘇偉碩說，他會帶與另兩名專家合寫的《揭穿萊劑安全神話》小手冊向警方說明一切言論有所本，也想問蔡政府「打壓我，萊劑就安全嗎？人民就安心嗎？」

蘇偉碩說，蔡政府作為是「惡人先告狀」，但他不會退縮，自己是3個孩子的爸，為下一代健康要挺身而出，他是守護病人的醫師，為了國民健康，必須本於良知說出真話。

「為何一定要讓萊劑進來，難道台灣人不如歐盟國家嗎？」蘇偉碩表示，國內的豬不能吃瘦肉精，進口豬竟然能含；國內的豬不能吃含瘦肉精食物，人卻可吃含瘦肉精美豬，實在說不通，研究顯示萊劑對人體細胞有害，美國大部分豬肉不含萊劑，蔡政府不敢為國人健康據理力爭，政府職責是捍衛國民健康，政府不但消極瀆職，還「打人喊救人、惡人先告狀」，讓人民心寒，終將招致民意、民怨反撲。

「公衛的原則就是預防至上」蘇偉碩說，高雄市長陳其邁是醫師，也是公衛專家，深知預防是公衛的硬道理，世界各國對萊劑仍有疑慮，也有相關研究，他的憂心絕非危言聳聽，他是受科學訓練的醫師，有幾分證據說幾分話。

國民黨明天在北中南串連要聲援蘇偉碩，國民黨文傳會副主委鄭照新說「因為言論，請人民喝咖啡是威權時代才有的事」，蔡作為已到「不可思議」地步。

蘇偉碩說，他今天接到不少送暖、聲援、打氣訊息，點滴在心頭，他不會退縮，想問蔡政府「讓我消音或抓我去關，萊豬就安全嗎？」

精神科醫師蘇偉碩（右四）四處奔走演講，希望擋下來劑進入台灣。圖／蘇偉碩提供
精神科醫師蘇偉碩（右四）四處奔走演講，希望擋下來劑進入台灣。圖／蘇偉碩提供
精神科醫師蘇偉碩說，他今天接到不少送暖、聲援、打氣訊息，點滴在心頭，他不會退縮，想問蔡政府「讓我消音或抓我去關，萊豬就安全嗎？」本報資料照片
精神科醫師蘇偉碩說，他今天接到不少送暖、聲援、打氣訊息，點滴在心頭，他不會退縮，想問蔡政府「讓我消音或抓我去關，萊豬就安全嗎？」本報資料照片

萊劑 醫師 瘦肉精

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