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盧秀燕當著酈英傑的面反萊豬 藍委大讚 綠委認失禮

聯合報 / 記者鄭媁蔡晉宇陳熙文／台北即時報導

台中市長盧秀燕今天會見ＡＩＴ處長酈英傑，當面表達台中市議會、市民拒絕萊豬立場。民進黨立委認為此舉失禮了。國民黨立院黨團副書記長鄭麗文則說，盧秀燕的做法很好，讓美方瞭解台灣社會民情，其他民進黨縣市首長應向盧學習。

鄭麗文指出，台灣是民主國家，民選的政治人物必須反映台灣民意，美國也是民主國家，應能充分理解我方民意表達；多年來台灣對萊克多巴胺一直有疑慮，很遺憾政府未充分反映台灣人民疑慮，也未先做好與美國溝通工作，才會引起這麼大民意反彈。

鄭麗文說，國民黨不反美、不反美豬，但中間一定要經過對話空間，才能雙贏，不是像現在這樣，執政黨搞到烏煙瘴氣，「大家應該向盧秀燕學習，尤其是民進黨政府的地方首長」。

民眾黨團總召賴香伶也肯定盧秀燕作為地方父母官，勇於將基層民意反應給美方的做法。她表示，開放萊豬要換台美ＢＴＡ、ＦＴＡ，向來都是經濟部長王美花等中央官員的一面之辭，至今也還什麼都沒換到，地方首長沒必要受到中央官員錯誤決策的限制，能忠實反映人民心聲，替廣大市民著想，才是負責任的態度。

民進黨立委黃國書表示，盧秀燕與ＡＩＴ見面屬於外交場合，而非兩國談判，且酈英傑又非決策者，「不知道市長期待得到什麼樣的答案」。他認為，盧秀燕如此直接詢問ＡＩＴ萊豬議題，「實在有點不太禮貌，是失禮了」。

盧秀燕 民進黨 鄭麗文

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