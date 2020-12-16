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黎智英遭鐵鍊纏腰 蔡英文公開聲援：被羞辱的是香港的自由和法治

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
蔡總統（圖）表示，她認識黎先生多年，「他的政治理念跟我不盡相同，但我很佩服他經營企業的膽識，以及對香港的由衷熱愛」。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
蔡總統（圖）表示，她認識黎先生多年，「他的政治理念跟我不盡相同，但我很佩服他經營企業的膽識，以及對香港的由衷熱愛」。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

壹傳媒創辦人黎智英日前被指控涉嫌違反港版國安法與詐欺罪，遭鐵鍊纏腰押往法院，引起國際社會高度關注。蔡英文總統今天透過臉書表示，「基於對民主自由價值的堅持，我要公開聲援黎智英先生。」她說，全台灣、全世界都在看著這一幕，「被羞辱的不是黎先生，而是香港的自由和法治。」

蔡總統說，幾天前，壹傳媒的創辦人黎智英先生，被控涉嫌違反「港版國安法」，這幾天在社群媒體上，不斷出現他被押往香港法院時，雙手上銬、腰部被鐵鍊纏繞的照片，這個畫面令人憤怒，也不忍。

蔡總統表示，她認識黎先生多年，「他的政治理念跟我不盡相同，但我很佩服他經營企業的膽識，以及對香港的由衷熱愛。」

蔡總統指出，這次黎先生的遭遇，讓人感嘆香港人民感到驕傲的自由和法治精神，已經成了昨日黃花，這個幾近羞辱的畫面，正在造成寒蟬效應；北京和香港當局對民主自由的戕害，令人想起台灣在威權統治的年代，雷震先生因為「自由中國」的言論遭到關押時，胡適先生曾經餽贈抒懷的詩句「萬山不許一溪奔」。

蔡總統表示，世界人權日才剛過，香港自由人權的寒冬卻正凜冽。基於對民主自由價值的堅持，她要公開聲援黎智英先生。

她希望讓黎智英知道，全台灣、全世界都在看著這一幕；被羞辱的不是黎先生，而是香港的自由和法治。

壹傳媒創辦人黎智英日前被指控涉嫌違反港版國安法與詐欺罪，遭鐵鍊纏腰押往法院，引起國際社會高度關注。蔡英文總統透過臉書表示，「基於對民主自由價值的堅持，我要公開聲援黎智英先生。」圖／取自蔡英文臉書
壹傳媒創辦人黎智英日前被指控涉嫌違反港版國安法與詐欺罪，遭鐵鍊纏腰押往法院，引起國際社會高度關注。蔡英文總統透過臉書表示，「基於對民主自由價值的堅持，我要公開聲援黎智英先生。」圖／取自蔡英文臉書

香港 港版國安法 黎智英 蔡英文

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