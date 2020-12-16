監院洩密案 張武修：沒簽收也沒看過被外流檔案

監察院調查台北市長柯文哲「器官捐贈案」，傳出柯接受約詢的影音檔案外流，被監察院認定是洩密，日前將全案函送檢調偵辦。當時主查該案的前監委張武修今天表示，自己既沒有簽收也沒看過被外流的影音檔案內容，絶無洩漏監察院任何機密檔案之動機及行為。

張武修表示，自己按慣例會提醒協查同仁提供調查資料供參考，但資料送至辦公室時自己人正在國外開會，一來並無親自簽收，再者也不知道資料當中是否有約詢柯文哲的影音檔案。

張武修說，約詢柯文哲當天，自己和協查監委高涌誠2人僅在一開始時，確認現場設備狀況後就離開，後續約詢過程是由兩位調查官完成；自己在調查此案上，為了便利性都是審視書面資料，約詢當天的影音檔從未看過，因此不明白為何會有「檔案出現在繳回監察院的電腦垃圾筒裡」說法。

張武修指出，自己是直到去年10月經高涌誠告知，才知道影音檔案外流的事情，洩密事件和自己並無關聯，若有檔案外流，那在卸任前半個月時任監察院長張博雅也不會頒發監察院一等功績獎章、二等監察獎章。

張武修質疑，當自己不在辦公室時，有多少人曾到過辦公室和開啟電腦， 負責錄製檔案的同仁除了存在自己電腦之外，究竟製作了多少備份，究竟有多少人經手了那個檔案；且錄製後送到辦公室的檔案，究竟是什麼檔案，誰又能證明就是外流的這份檔案。

張武修說，該案有總總疑點，現在若把洩密責任歸屬在一位自始至終沒簽收檔案，且按規定已完成離職程序數個月的前監委身上，不知公理何在。