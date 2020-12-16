2024朱侯配？朱立倫：勿見縫插針 侯友宜拒答快步離開

國民黨面對2024總統大選，傳出「朱侯配」風聲；國民黨前主席朱立倫、新北市市長侯友宜今天下午連袂到桃園巨蛋出席靈鷲山水陸空大法會圓滿送聖儀式，朱立倫會後受訪說，自己與侯友誼有十幾年交情，是好夥伴也是老朋友，大家不要想用任何方式見縫插針，並說現為現任新北市長，全力做好市政，侯友宜隨後步出會場，面對媒體高喊詢問，則完全不做回應快步離去。

第27屆靈鷲山水陸法會於今天下午舉行圓滿送聖儀式，新北市長侯友宜、桃園市議會議長邱奕勝、前新北市長朱立倫、立委萬美玲、魯明哲、呂玉玲、新北市民政局長柯慶忠等受邀與會，祈福希望諸佛菩薩加持，人人平安，世界無災無難，由於靈鷲山所地為新北市，在心道法師帶領下，儀式由侯友宜負責主唸祝禱文。

朱立倫、侯友宜為前後任新北市長，未來動向受到外界關注，被問到是否有可能形成2024朱侯配？朱立倫強調，自己跟侯市長是幾十年的老朋友、老同事，侯擔任新北市長全力做好市政，外界不要去扯這些政治問題，更不要想任何方式見縫插針，「大家放心，我們永遠是好夥伴、好朋友」。

朱立倫再被追問是侯朱配？還是朱侯配？朱聽了直言，侯擔任新北市長絕對不談政治，自己也一樣，會做好公益與教授的工作，也會做好為台灣走透透的工作，並再次強調，自己跟侯友宜是夥伴，向來是搭檔也是好朋友。